https://ria.ru/20211127/materinstvo-1761001941.html

Россияне назвали главные качества хорошей мамы

Россияне назвали главные качества хорошей мамы - РИА Новости, 27.11.2021

Россияне назвали главные качества хорошей мамы

Жители России среди главных качеств, которыми должна обладать хорошая мама, назвали доброту, терпение, строгость, а также способность дать достойное воспитание... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:04

2021-11-27T08:04

2021-11-27T15:26

общество

ростов-на-дону

саратов

хабаровск

сбербанк россии

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Жители России среди главных качеств, которыми должна обладать хорошая мама, назвали доброту, терпение, строгость, а также способность дать достойное воспитание и образование, говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Большинство россиян (67%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. Чаще всего это качество называли жители Ростова-на-Дону (80%), Казани, Саратова и Хабаровска (по 79%)", — говорится в материале. Исследование провели, опросив респондентов в ноябре в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.Каждый десятый опрошенный считает важным качеством для матери терпение, а 7,9% респондентов — строгость. Также хорошая мама должна быть способна дать ребенку достойное воспитание и образование, так ответили 35% и 29% респондентов соответственно, обеспечить детей крепким здоровьем (27%), окружить любовью и заботой (15%), обеспечить ребенка материально (7%).Более половины россиян считают, что основа крепкой семьи, необходимой любому ребенку, — это любовь, а каждый третий выбрал счастье. При этом в процессе воспитания детей 53% респондентов обращают внимание на дисциплину и 44% следят за успеваемостью. Чуть меньше — 43% — беспокоятся об эмоциональном состоянии ребенка."Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, ее поддержка и забота — все это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребенка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

https://ria.ru/20211126/avito-1760821030.html

https://ria.ru/20211110/politsiya-1758332975.html

ростов-на-дону

саратов

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону, саратов, хабаровск, сбербанк россии