https://ria.ru/20211127/materinstvo-1761001941.html
Россияне назвали главные качества хорошей мамы
Россияне назвали главные качества хорошей мамы - РИА Новости, 27.11.2021
Россияне назвали главные качества хорошей мамы
Жители России среди главных качеств, которыми должна обладать хорошая мама, назвали доброту, терпение, строгость, а также способность дать достойное воспитание... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:04
2021-11-27T08:04
2021-11-27T15:26
общество
ростов-на-дону
саратов
хабаровск
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Жители России среди главных качеств, которыми должна обладать хорошая мама, назвали доброту, терпение, строгость, а также способность дать достойное воспитание и образование, говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Большинство россиян (67%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. Чаще всего это качество называли жители Ростова-на-Дону (80%), Казани, Саратова и Хабаровска (по 79%)", — говорится в материале. Исследование провели, опросив респондентов в ноябре в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.Каждый десятый опрошенный считает важным качеством для матери терпение, а 7,9% респондентов — строгость. Также хорошая мама должна быть способна дать ребенку достойное воспитание и образование, так ответили 35% и 29% респондентов соответственно, обеспечить детей крепким здоровьем (27%), окружить любовью и заботой (15%), обеспечить ребенка материально (7%).Более половины россиян считают, что основа крепкой семьи, необходимой любому ребенку, — это любовь, а каждый третий выбрал счастье. При этом в процессе воспитания детей 53% респондентов обращают внимание на дисциплину и 44% следят за успеваемостью. Чуть меньше — 43% — беспокоятся об эмоциональном состоянии ребенка."Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, ее поддержка и забота — все это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребенка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.
https://ria.ru/20211126/avito-1760821030.html
https://ria.ru/20211110/politsiya-1758332975.html
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общество, ростов-на-дону, саратов, хабаровск, сбербанк россии
08:04 27.11.2021 (обновлено: 15:26 27.11.2021)
Россияне назвали главные качества хорошей мамы
Россияне назвали доброту, терпение и строгость главными качествами хорошей мамы
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Жители России среди главных качеств, которыми должна обладать хорошая мама, назвали доброту, терпение, строгость, а также способность дать достойное воспитание и образование, говорится в исследовании компании "СберСтрахование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян (67%) уверены, что хорошая мама должна быть доброй. Чаще всего это качество называли жители Ростова-на-Дону
(80%), Казани
, Саратова
и Хабаровска
(по 79%)", — говорится в материале. Исследование провели, опросив респондентов в ноябре в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.
Каждый десятый опрошенный считает важным качеством для матери терпение, а 7,9% респондентов — строгость. Также хорошая мама должна быть способна дать ребенку достойное воспитание и образование, так ответили 35% и 29% респондентов соответственно, обеспечить детей крепким здоровьем (27%), окружить любовью и заботой (15%), обеспечить ребенка материально (7%).
Более половины россиян считают, что основа крепкой семьи, необходимой любому ребенку, — это любовь, а каждый третий выбрал счастье. При этом в процессе воспитания детей 53% респондентов обращают внимание на дисциплину и 44% следят за успеваемостью. Чуть меньше — 43% — беспокоятся об эмоциональном состоянии ребенка.
"Воспитание и образование — вот два главных столпа, на которых, по мнению российских матерей, держится будущее детей. Голос мамы, ее поддержка и забота — все это закладывает основы будущего здоровья и успеха ребенка. Мы понимаем, что материальная поддержка — не менее важная составляющая. В частности, наши исследования показывают, что 48% российских семей считают необходимым копить на образование детей", — отметила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка
Наталья Алымова.