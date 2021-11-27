https://ria.ru/20211127/krym-1761009965.html
В Крыму зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19
В Крыму зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
В Крыму зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19
Суточная заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю снизилась более чем на 300 случаев, за последние сутки заболели 574 жителя республики, сообщил минздрав... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:27
2021-11-27T10:27
2021-11-27T10:27
распространение коронавируса
общество
республика крым
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Суточная заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю снизилась более чем на 300 случаев, за последние сутки заболели 574 жителя республики, сообщил минздрав региона.За 19 ноября в республике было выявлено максимальное с начала пандемии число заболевших коронавирусом – 886, затем началось снижение заболеваемости."За 26 ноября зарегистрировано 574 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.Протестировано на коронавирус за сутки в регионе 6088 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 118 тысяч, выздоровели около 106 тысяч (в том числе 572 за последние сутки). Умерли 3536 человек, в том числе за последние сутки 25 с диагнозом COVID-19, это максимальный показатель за все время.
https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html
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общество, республика крым, коронавирус covid-19
В Крыму зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за неделю снизилась более чем на 300 случаев