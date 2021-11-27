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Религия
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"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой
"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой - РИА Новости, 27.11.2021
"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой
Известное многим в России предание гласит: в самый тяжелый момент битвы за Москву вокруг столицы совершили "воздушный крестный ход". До сих пор историки и... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:00
2021-11-27T08:02
религия
третьяковская галерея
рига
московская духовная академия
русская православная церковь
прибалтика
аналитика - религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Известное многим в России предание гласит: в самый тяжелый момент битвы за Москву вокруг столицы совершили "воздушный крестный ход". До сих пор историки и духовенство спорят, было ли это на самом деле. РИА Новости изучило версии легенды."Невидимый подвиг"В конце ноября 1941-го, когда немцы уже вплотную подошли к Москве, в небо над столицей поднялся самолет и трижды облетел город. На борту были священники. А еще — икона Божьей Матери. Через пару дней после рейса ударил сильный мороз и буквально парализовал гитлеровские войска. Вскоре жители столицы, а потом и всего мира, узнали о контрнаступлении Красной армии.Так в общих чертах звучит легенда о крестном ходе над Москвой, который якобы совершили по личному приказу Сталина. Историю активно тиражируют верующие. По их версии, в решающий момент именно мистическое заступничество Девы Марии склонило чашу весов на сторону красноармейцев."Сейчас доступны архивы. Многие спорные факты можно проверить документами. А в советское время подобные истории распространяли из-под полы, они существовали исключительно в виде слухов. Поэтому доказать или опровергнуть их трудно", — объясняет москвовед Павел Гнилорыбов.Неизвестно, когда именно зародилось предание, не говоря уже о личности автора. Правда, ученый полагает, что в столице об этом заговорили еще в 1941-м."В городе суматоха, хаос, — продолжает Гнилорыбов. — Кто-то успел эвакуироваться, но многие оставались в Москве. Сидели как на пороховой бочке. А 16 октября началась настоящая паника".Разбор полетовЕсть несколько версий, как именно совершали "крестный облет". Подробнее всего историю изложил в книге "Рубеж" писатель, а ныне православный священник Николай Блохин. Он утверждает, что услышал ее в 1952-м от маршала авиации Александра Голованова — участника Московской битвы.Военачальник, по словам писателя, удивился, получив приказ Сталина пролететь с иконой над Москвой. На борт "Дугласа" летчик взял чудотворный образ Тихвинской Божьей Матери.Здесь — первая нестыковка. В 1941-м икона хранилась в Тихвинском краеведческом музее. Девятого ноября город захватили немцы, святыню вывезли в Ригу, а оттуда — в Германию. В конце войны уже американцы отправили ее в Чикаго. В Россию реликвию вернули только в 2004-м.Вполне возможно, столицу облетели с другой иконой — образом Богоматери Владимирской, которую якобы специально достали из хранилища Третьяковской галереи. Но и тут документы говорят об ином: артефакт эвакуировали в Новосибирск в июле-августе 1941-го.Еще один спорный факт в рассказе Блохина — что Голованов вылетел на "Дугласе" в одиночку. Но обычно экипаж такого самолета — четыре человека: первый и второй пилоты, борт-механик и радист.Можно предположить, что летчик очень торопился выполнить приказ вождя. Однако без второго пилота, контролирующего показания многочисленных приборов, на этой машине не обойтись. В альтернативных версиях Москву облетел И-16. С летчиком были священник и радист. Все бы ничего, да только этот истребитель — одноместный.И еще одна ошибка в истории Блохина: все произошло 8 декабря 1941-го "над осажденной столицей". Но к тому моменту Красная армия уже развернула мощное контрнаступление.Церковь продолжала житьСомневаются историки и в главном — что Сталин мог отдать такой приказ. Хотя вождь порой и принимал самые нестандартные решения."Нет никакой вероятности, что Сталин поступил так даже в столь экстремальной ситуации. Конечно, судя по биографии, он учился на священника. Но это не значит, что позже советский лидер обратился к религии. Иосиф Виссарионович был довольно прагматичным человеком", — рассказывает военный историк Максим Коломиец.Ничего не знают о предании и сами священнослужители, особенно старшего поколения, заставшие 1941 год. "Воспоминания о войне, которые я слышал, многочисленны. Некоторые касались церковных дел. Но о таком событии свидетели тех лет ничего не говорили", — признается историк церкви, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.Кроме того, духовенства тогда было очень мало: РПЦ только-только пережила волну "большого террора" 1937-1938-х. К началу Второй мировой Церковь как организацию практически уничтожили, напоминает заместитель заведующего отделом новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Александр Мазырин."К осени 1939-го в Русской церкви осталось всего четверо управляющих архиереев: митрополиты Московский, Ленинградский и их викарии, — поясняет эксперт. — Священников, конечно, было больше — несколько сотен".Но и они, по его словам, зачастую скрывались у родственников, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Считается, что оттепель в отношении советской власти к церкви началась только осенью 1943-го. Тогда впервые за почти 20 лет в стране избрали патриарха.Впрочем, к 1940-м церковная жизнь не угасла окончательно. Более того, сталинский режим в некоторых случаях шел на уступки. Например, храмы и монастыри действовали на западе Украины и Белоруссии, а также в Прибалтике и Молдавии."Там было порядка трех тысяч православных храмов, более пятидесяти монастырей — полноценная церковная структура. Таким образом, статистически к началу Великой Отечественной войны Русская церковь не выглядела полностью уничтоженной", — рассказывает отец Александр Мазырин.Но главной причиной, заставившей Кремль изменить религиозную политику, стала война. Невозможно, отмечает историк, "бороться одновременно с внешним врагом и с собственным народом, который в массе своей оставался верующим". О последнем свидетельствуют результаты переписи населения в 1937-м."Высшее руководство страны осознало: вести войну, опираясь исключительно на марксистскую идеологию, бесперспективно. В итоге решительно надавили на патриотические клавиши. И это сработало", — поясняет Цыпин.Например, с началом сражений митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу) позволили совершать молебны в воинских частях. А на Пасху 1942-го в Москве даже отменили комендантский час в ночное время. Вполне вероятно, что легенда об облете столицы с иконой зародилась именно в то время.
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третьяковская галерея, рига, московская духовная академия, русская православная церковь, прибалтика, аналитика - религия и мировоззрение, россия
08:00 27.11.2021 (обновлено: 08:02 27.11.2021)
 

"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой

© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанкОборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы "Москва"
Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Известное многим в России предание гласит: в самый тяжелый момент битвы за Москву вокруг столицы совершили "воздушный крестный ход". До сих пор историки и духовенство спорят, было ли это на самом деле. РИА Новости изучило версии легенды.

"Невидимый подвиг"

В конце ноября 1941-го, когда немцы уже вплотную подошли к Москве, в небо над столицей поднялся самолет и трижды облетел город. На борту были священники. А еще — икона Божьей Матери. Через пару дней после рейса ударил сильный мороз и буквально парализовал гитлеровские войска. Вскоре жители столицы, а потом и всего мира, узнали о контрнаступлении Красной армии.
Так в общих чертах звучит легенда о крестном ходе над Москвой, который якобы совершили по личному приказу Сталина. Историю активно тиражируют верующие. По их версии, в решающий момент именно мистическое заступничество Девы Марии склонило чашу весов на сторону красноармейцев.
"Сейчас доступны архивы. Многие спорные факты можно проверить документами. А в советское время подобные истории распространяли из-под полы, они существовали исключительно в виде слухов. Поэтому доказать или опровергнуть их трудно", — объясняет москвовед Павел Гнилорыбов.
Неизвестно, когда именно зародилось предание, не говоря уже о личности автора. Правда, ученый полагает, что в столице об этом заговорили еще в 1941-м.
© РИА Новости / Борис Вдовенко / Перейти в фотобанкМосквичи сооружают оборонительные укрепления
Москвичи сооружают оборонительные укрепления - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Борис Вдовенко
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Москвичи сооружают оборонительные укрепления
"В городе суматоха, хаос, — продолжает Гнилорыбов. — Кто-то успел эвакуироваться, но многие оставались в Москве. Сидели как на пороховой бочке. А 16 октября началась настоящая паника".

Разбор полетов

Есть несколько версий, как именно совершали "крестный облет". Подробнее всего историю изложил в книге "Рубеж" писатель, а ныне православный священник Николай Блохин. Он утверждает, что услышал ее в 1952-м от маршала авиации Александра Голованова — участника Московской битвы.
Военачальник, по словам писателя, удивился, получив приказ Сталина пролететь с иконой над Москвой. На борт "Дугласа" летчик взял чудотворный образ Тихвинской Божьей Матери.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИкона "Богоматерь Тихвинская" в Исаакиевском соборе
Икона Богоматерь Тихвинская в Исаакиевском соборе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Икона "Богоматерь Тихвинская" в Исаакиевском соборе
Здесь — первая нестыковка. В 1941-м икона хранилась в Тихвинском краеведческом музее. Девятого ноября город захватили немцы, святыню вывезли в Ригу, а оттуда — в Германию. В конце войны уже американцы отправили ее в Чикаго. В Россию реликвию вернули только в 2004-м.
Вполне возможно, столицу облетели с другой иконой — образом Богоматери Владимирской, которую якобы специально достали из хранилища Третьяковской галереи. Но и тут документы говорят об ином: артефакт эвакуировали в Новосибирск в июле-августе 1941-го.
Еще один спорный факт в рассказе Блохина — что Голованов вылетел на "Дугласе" в одиночку. Но обычно экипаж такого самолета — четыре человека: первый и второй пилоты, борт-механик и радист.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОдин из исторических самолетов DC-3 "Дуглас"
Один из исторических самолетов DC-3 Дуглас - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Один из исторических самолетов DC-3 "Дуглас"
Можно предположить, что летчик очень торопился выполнить приказ вождя. Однако без второго пилота, контролирующего показания многочисленных приборов, на этой машине не обойтись. В альтернативных версиях Москву облетел И-16. С летчиком были священник и радист. Все бы ничего, да только этот истребитель — одноместный.
И еще одна ошибка в истории Блохина: все произошло 8 декабря 1941-го "над осажденной столицей". Но к тому моменту Красная армия уже развернула мощное контрнаступление.

Церковь продолжала жить

Сомневаются историки и в главном — что Сталин мог отдать такой приказ. Хотя вождь порой и принимал самые нестандартные решения.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин
Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин
"Нет никакой вероятности, что Сталин поступил так даже в столь экстремальной ситуации. Конечно, судя по биографии, он учился на священника. Но это не значит, что позже советский лидер обратился к религии. Иосиф Виссарионович был довольно прагматичным человеком", — рассказывает военный историк Максим Коломиец.
Ничего не знают о предании и сами священнослужители, особенно старшего поколения, заставшие 1941 год. "Воспоминания о войне, которые я слышал, многочисленны. Некоторые касались церковных дел. Но о таком событии свидетели тех лет ничего не говорили", — признается историк церкви, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
Кроме того, духовенства тогда было очень мало: РПЦ только-только пережила волну "большого террора" 1937-1938-х. К началу Второй мировой Церковь как организацию практически уничтожили, напоминает заместитель заведующего отделом новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Александр Мазырин.
© Фото : Валаамский монастырьСвященник Русской православной церкви и солдаты РККА
Священник Русской Православной церкви и солдаты РККА - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Валаамский монастырь
Священник Русской православной церкви и солдаты РККА
"К осени 1939-го в Русской церкви осталось всего четверо управляющих архиереев: митрополиты Московский, Ленинградский и их викарии, — поясняет эксперт. — Священников, конечно, было больше — несколько сотен".
Но и они, по его словам, зачастую скрывались у родственников, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Считается, что оттепель в отношении советской власти к церкви началась только осенью 1943-го. Тогда впервые за почти 20 лет в стране избрали патриарха.
Впрочем, к 1940-м церковная жизнь не угасла окончательно. Более того, сталинский режим в некоторых случаях шел на уступки. Например, храмы и монастыри действовали на западе Украины и Белоруссии, а также в Прибалтике и Молдавии.
"Там было порядка трех тысяч православных храмов, более пятидесяти монастырей — полноценная церковная структура. Таким образом, статистически к началу Великой Отечественной войны Русская церковь не выглядела полностью уничтоженной", — рассказывает отец Александр Мазырин.
© Фото : сайт благочиния города Арзамаса Нижегородской епархииМитрополит Сергий (Страгородский) в 1943 году
Митрополит Сергий (Страгородский) в 1943 году - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : сайт благочиния города Арзамаса Нижегородской епархии
Митрополит Сергий (Страгородский) в 1943 году
Но главной причиной, заставившей Кремль изменить религиозную политику, стала война. Невозможно, отмечает историк, "бороться одновременно с внешним врагом и с собственным народом, который в массе своей оставался верующим". О последнем свидетельствуют результаты переписи населения в 1937-м.
"Высшее руководство страны осознало: вести войну, опираясь исключительно на марксистскую идеологию, бесперспективно. В итоге решительно надавили на патриотические клавиши. И это сработало", — поясняет Цыпин.
Например, с началом сражений митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу) позволили совершать молебны в воинских частях. А на Пасху 1942-го в Москве даже отменили комендантский час в ночное время. Вполне вероятно, что легенда об облете столицы с иконой зародилась именно в то время.
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 08:00Религия
"Многое уже сбылось". О чем старцы предупреждали Россию
 
РелигияТретьяковская галереяРигаМосковская духовная академияРусская православная церковьПрибалтикаАналитика - Религия и мировоззрениеРоссия
 
 
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