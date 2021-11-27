https://ria.ru/20211127/krestnyy-1760926867.html

"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой

"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой - РИА Новости, 27.11.2021

"Архивы об этом молчат". Тайна крестного хода в небе над Москвой

Известное многим в России предание гласит: в самый тяжелый момент битвы за Москву вокруг столицы совершили "воздушный крестный ход". До сих пор историки и... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:00

2021-11-27T08:00

2021-11-27T08:02

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Известное многим в России предание гласит: в самый тяжелый момент битвы за Москву вокруг столицы совершили "воздушный крестный ход". До сих пор историки и духовенство спорят, было ли это на самом деле. РИА Новости изучило версии легенды."Невидимый подвиг"В конце ноября 1941-го, когда немцы уже вплотную подошли к Москве, в небо над столицей поднялся самолет и трижды облетел город. На борту были священники. А еще — икона Божьей Матери. Через пару дней после рейса ударил сильный мороз и буквально парализовал гитлеровские войска. Вскоре жители столицы, а потом и всего мира, узнали о контрнаступлении Красной армии.Так в общих чертах звучит легенда о крестном ходе над Москвой, который якобы совершили по личному приказу Сталина. Историю активно тиражируют верующие. По их версии, в решающий момент именно мистическое заступничество Девы Марии склонило чашу весов на сторону красноармейцев."Сейчас доступны архивы. Многие спорные факты можно проверить документами. А в советское время подобные истории распространяли из-под полы, они существовали исключительно в виде слухов. Поэтому доказать или опровергнуть их трудно", — объясняет москвовед Павел Гнилорыбов.Неизвестно, когда именно зародилось предание, не говоря уже о личности автора. Правда, ученый полагает, что в столице об этом заговорили еще в 1941-м."В городе суматоха, хаос, — продолжает Гнилорыбов. — Кто-то успел эвакуироваться, но многие оставались в Москве. Сидели как на пороховой бочке. А 16 октября началась настоящая паника".Разбор полетовЕсть несколько версий, как именно совершали "крестный облет". Подробнее всего историю изложил в книге "Рубеж" писатель, а ныне православный священник Николай Блохин. Он утверждает, что услышал ее в 1952-м от маршала авиации Александра Голованова — участника Московской битвы.Военачальник, по словам писателя, удивился, получив приказ Сталина пролететь с иконой над Москвой. На борт "Дугласа" летчик взял чудотворный образ Тихвинской Божьей Матери.Здесь — первая нестыковка. В 1941-м икона хранилась в Тихвинском краеведческом музее. Девятого ноября город захватили немцы, святыню вывезли в Ригу, а оттуда — в Германию. В конце войны уже американцы отправили ее в Чикаго. В Россию реликвию вернули только в 2004-м.Вполне возможно, столицу облетели с другой иконой — образом Богоматери Владимирской, которую якобы специально достали из хранилища Третьяковской галереи. Но и тут документы говорят об ином: артефакт эвакуировали в Новосибирск в июле-августе 1941-го.Еще один спорный факт в рассказе Блохина — что Голованов вылетел на "Дугласе" в одиночку. Но обычно экипаж такого самолета — четыре человека: первый и второй пилоты, борт-механик и радист.Можно предположить, что летчик очень торопился выполнить приказ вождя. Однако без второго пилота, контролирующего показания многочисленных приборов, на этой машине не обойтись. В альтернативных версиях Москву облетел И-16. С летчиком были священник и радист. Все бы ничего, да только этот истребитель — одноместный.И еще одна ошибка в истории Блохина: все произошло 8 декабря 1941-го "над осажденной столицей". Но к тому моменту Красная армия уже развернула мощное контрнаступление.Церковь продолжала житьСомневаются историки и в главном — что Сталин мог отдать такой приказ. Хотя вождь порой и принимал самые нестандартные решения."Нет никакой вероятности, что Сталин поступил так даже в столь экстремальной ситуации. Конечно, судя по биографии, он учился на священника. Но это не значит, что позже советский лидер обратился к религии. Иосиф Виссарионович был довольно прагматичным человеком", — рассказывает военный историк Максим Коломиец.Ничего не знают о предании и сами священнослужители, особенно старшего поколения, заставшие 1941 год. "Воспоминания о войне, которые я слышал, многочисленны. Некоторые касались церковных дел. Но о таком событии свидетели тех лет ничего не говорили", — признается историк церкви, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.Кроме того, духовенства тогда было очень мало: РПЦ только-только пережила волну "большого террора" 1937-1938-х. К началу Второй мировой Церковь как организацию практически уничтожили, напоминает заместитель заведующего отделом новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Александр Мазырин."К осени 1939-го в Русской церкви осталось всего четверо управляющих архиереев: митрополиты Московский, Ленинградский и их викарии, — поясняет эксперт. — Священников, конечно, было больше — несколько сотен".Но и они, по его словам, зачастую скрывались у родственников, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Считается, что оттепель в отношении советской власти к церкви началась только осенью 1943-го. Тогда впервые за почти 20 лет в стране избрали патриарха.Впрочем, к 1940-м церковная жизнь не угасла окончательно. Более того, сталинский режим в некоторых случаях шел на уступки. Например, храмы и монастыри действовали на западе Украины и Белоруссии, а также в Прибалтике и Молдавии."Там было порядка трех тысяч православных храмов, более пятидесяти монастырей — полноценная церковная структура. Таким образом, статистически к началу Великой Отечественной войны Русская церковь не выглядела полностью уничтоженной", — рассказывает отец Александр Мазырин.Но главной причиной, заставившей Кремль изменить религиозную политику, стала война. Невозможно, отмечает историк, "бороться одновременно с внешним врагом и с собственным народом, который в массе своей оставался верующим". О последнем свидетельствуют результаты переписи населения в 1937-м."Высшее руководство страны осознало: вести войну, опираясь исключительно на марксистскую идеологию, бесперспективно. В итоге решительно надавили на патриотические клавиши. И это сработало", — поясняет Цыпин.Например, с началом сражений митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу) позволили совершать молебны в воинских частях. А на Пасху 1942-го в Москве даже отменили комендантский час в ночное время. Вполне вероятно, что легенда об облете столицы с иконой зародилась именно в то время.

https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, рига, московская духовная академия, русская православная церковь, прибалтика, аналитика - религия и мировоззрение, россия