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Наука
https://ria.ru/20211127/kosmos-1761024996.html
Для российской орбитальной станции разработают новые корабли
Для российской орбитальной станции разработают новые корабли - РИА Новости, 27.11.2021
Для российской орбитальной станции разработают новые корабли
Для российской орбитальной служебной станции разработают новую транспортную систему, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:00
2021-11-27T17:33
наука
дмитрий рогозин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Для российской орбитальной служебной станции разработают новую транспортную систему, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Рогозин уточнил, что с разработкой "новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов", в госкорпорации связывают большие надежды.Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направили в правительство.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что этот процесс может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027-м.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что его произведут в 2015-м. Он обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
https://ria.ru/20211126/rogozin-1760987559.html
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (телеведущий)
13:00 27.11.2021 (обновлено: 17:33 27.11.2021)
 
Для российской орбитальной станции разработают новые корабли

Глава "Роскосмоса" Рогозин: для российской орбитальной станции разработают новый транспорт

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Для российской орбитальной служебной станции разработают новую транспортную систему, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит", — приводятся его слова на сайте госкорпорации.
Рогозин уточнил, что с разработкой "новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов", в госкорпорации связывают большие надежды.
Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направили в правительство.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 22:33Наука
Рогозин: решение о создании российской орбитальной станции примет президент
Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что этот процесс может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027-м.
Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что его произведут в 2015-м. Он обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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