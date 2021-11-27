https://ria.ru/20211127/kosmos-1761024996.html

Для российской орбитальной станции разработают новые корабли

Для российской орбитальной станции разработают новые корабли - РИА Новости, 27.11.2021

Для российской орбитальной станции разработают новые корабли

Для российской орбитальной служебной станции разработают новую транспортную систему, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:00

2021-11-27T13:00

2021-11-27T17:33

наука

дмитрий рогозин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Для российской орбитальной служебной станции разработают новую транспортную систему, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Рогозин уточнил, что с разработкой "новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов", в госкорпорации связывают большие надежды.Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направили в правительство.Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что этот процесс может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027-м.Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что его произведут в 2015-м. Он обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.

https://ria.ru/20211126/rogozin-1760987559.html

https://ria.ru/20211121/vyzov-1760045548.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), владимир соловьев (телеведущий)