13:00 27.11.2021 (обновлено: 17:33 27.11.2021)
Для российской орбитальной станции разработают новые корабли
Глава "Роскосмоса" Рогозин: для российской орбитальной станции разработают новый транспорт
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Для российской орбитальной служебной станции разработают новую транспортную систему, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит", — приводятся его слова на сайте госкорпорации.
Рогозин уточнил, что с разработкой "новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов", в госкорпорации связывают большие надежды.
Ранее сообщалось, что предложение по эскизному проектированию новой станции направили в правительство.
Генеральный конструктор РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил ранее в интервью РИА Новости, что этот процесс может стартовать в 2022 году. По его словам, строительство новой станции может начаться в 2027-м.
Первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС. НЭМ создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что его произведут в 2015-м. Он обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который получает сейчас электричество с американского. Также модуль предназначен для проведения научных исследований. Однако в 2015 году был готов только эскизный проект. Согласно открытым данным, летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года. В 2018-м начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.
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