https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761047037.html

В Великобритании выявили два случая омикрон-штамма коронавируса

В Великобритании выявили два случая омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

В Великобритании выявили два случая омикрон-штамма коронавируса

Два случая заражения новым штаммом коронавируса Omicron выявили в Великобритании, заявил глава Минздрава Саджид Джавид в эфире Sky News. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:07

2021-11-27T17:07

2021-11-27T19:06

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ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости. Два случая заражения новым штаммом коронавируса Omicron выявили в Великобритании, заявил глава Минздрава Саджид Джавид в эфире Sky News.По его словам, эти два человека находятся на самоизоляции.Министр также отметил, что в районах, где были обнаружены случаи заболевания, — Челмсфорде и Ноттингеме — проведут целенаправленное тестирование."Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения", — добавил он.Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, многие из них указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.Как пишут зарубежные СМИ, в Южно-Африканской Республике зарегистрировали около ста случаев заражения. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии и Германии.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный список" для путешествий и временно прекратила полеты туда из-за распространения нового штамма. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.Британское агентство по здравоохранению заявляло, что B.1.1.529 объявили расследуемым вариантом.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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в мире, великобритания, коронавирус covid-19