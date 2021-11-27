https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761040685.html
Южная Корея может обязать непривитых платить за лечение от COVID-19
Южная Корея может обязать непривитых платить за лечение от COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
Южная Корея может обязать непривитых платить за лечение от COVID-19
Власти Южной Кореи рассматривают возможность обязать непривитых граждан самим оплачивать часть суммы за лечение от коронавируса, сообщило агентство Newsis со... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:55
2021-11-27T15:55
2021-11-27T15:55
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южная корея
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Власти Южной Кореи рассматривают возможность обязать непривитых граждан самим оплачивать часть суммы за лечение от коронавируса, сообщило агентство Newsis со ссылкой на источник в правительстве.Целью является повышение уровня вакцинации от коронавируса, который по последним данным составляет 79,4% населения и 91,2% среди взрослого населения. На фоне роста случаев заболевания и количества тяжелобольных власти пришли к выводу, что этого недостаточно."Это обсуждалось, со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение", - сообщил источник агентства.В настоящее время по закону о предотвращении инфекционных заболеваний государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения COVID-19. В среднем на одного человека уходит примерно 10 миллионов вон (примерно 8,3 тысячи долларов).Южная Корея в последнее время регистрирует 3-4 тысячи больных коронавирусом в сутки и недавно обновила дневной максимум с начала пандемии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея
Южная Корея может обязать непривитых платить за лечение от COVID-19
Южная Корея может обязать непривитых оплачивать часть суммы за лечение от COVID-19
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости.
Власти Южной Кореи
рассматривают возможность обязать непривитых граждан самим оплачивать часть суммы за лечение от коронавируса, сообщило агентство Newsis
со ссылкой на источник в правительстве.
Целью является повышение уровня вакцинации от коронавируса, который по последним данным составляет 79,4% населения и 91,2% среди взрослого населения. На фоне роста случаев заболевания и количества тяжелобольных власти пришли к выводу, что этого недостаточно.
"Это обсуждалось, со стороны правительства будут рассмотрены законодательный аспект и то, как это примут граждане. Когда соберем мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение", - сообщил источник агентства.
В настоящее время по закону о предотвращении инфекционных заболеваний государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения COVID-19. В среднем на одного человека уходит примерно 10 миллионов вон (примерно 8,3 тысячи долларов).
Южная Корея в последнее время регистрирует 3-4 тысячи больных коронавирусом в сутки и недавно обновила дневной максимум с начала пандемии.