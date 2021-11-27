https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761015533.html

В Москве выявили 3430 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3430 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.11.2021

В Москве выявили 3430 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3430, Петербурге – 1879, Подмосковье - 1867, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:31

2021-11-27T11:31

2021-11-27T11:31

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 3430, Петербурге – 1879, Подмосковье - 1867, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3430, 2. Санкт-Петербург - 1879, 3. Московская область - 1867", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии - 26, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 8.

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии