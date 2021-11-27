https://ria.ru/20211127/kemerovo-1761002717.html

В Кемерово начались заседания по делу о ЧП на шахте "Листвяжная"

В Кемерово начались заседания по делу о ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

В Кемерово начались заседания по делу о ЧП на шахте "Листвяжная"

В Центральном районном суде Кемерово начались заседания по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:34

2021-11-27T08:34

2021-11-27T09:35

происшествия

кемеровская область

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. В Центральном районном суде Кемерово начались заседания по делу о трагедии на шахте "Листвяжная", передает корреспондент РИА Новости.По его словам, планируются пять отдельных заседаний по избранию меры пресечения для каждого фигуранта. Первое — в отношении главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина — уже началось.Ранее задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.Также СК сообщил о возбуждении дела "в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц")". По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760980890.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе