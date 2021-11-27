https://ria.ru/20211127/irlandiya-1760914507.html

В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов

В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов - РИА Новости, 27.11.2021

В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов

В Ирландии появились зарядные станции для электромобилей, встроенные в фонарные столбы, причем эта услуга бесплатная, сообщает "Европульс". РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T05:52

2021-11-27T05:52

2021-11-27T05:52

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ирландии появились зарядные станции для электромобилей, встроенные в фонарные столбы, причем эта услуга бесплатная, сообщает "Европульс".Для осуществления проекта власти даже внесли поправки в законодательство. Дело в том, что раньше запрещалось пользоваться фонарными столбами в других целях, кроме освещения дорог.Более того, в Ирландии планируется полностью прекратить продажу дизельных и бензиновых машин в 2030 году.По прогнозам правительства, большинство ирландских автолюбителей намерены перейти на экологический режим уже в ближайшие годы. По предварительным оценкам, только в 2021-м продажи электромобилей увеличились в два с половиной раза.

https://ria.ru/20210916/irlandiya-1750252478.html

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ирландия, новости - туризм, туризм, экология, стиль жизни