https://ria.ru/20211127/irlandiya-1760914507.html
В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов
В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов - РИА Новости, 27.11.2021
В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов
В Ирландии появились зарядные станции для электромобилей, встроенные в фонарные столбы, причем эта услуга бесплатная, сообщает "Европульс". РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T05:52
2021-11-27T05:52
2021-11-27T05:52
туризм
ирландия
новости - туризм
туризм
экология
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698463_0:3:1255:709_1920x0_80_0_0_f13ed8e60230611fa29a6dfa1b0795f2.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Ирландии появились зарядные станции для электромобилей, встроенные в фонарные столбы, причем эта услуга бесплатная, сообщает "Европульс".Для осуществления проекта власти даже внесли поправки в законодательство. Дело в том, что раньше запрещалось пользоваться фонарными столбами в других целях, кроме освещения дорог.Более того, в Ирландии планируется полностью прекратить продажу дизельных и бензиновых машин в 2030 году.По прогнозам правительства, большинство ирландских автолюбителей намерены перейти на экологический режим уже в ближайшие годы. По предварительным оценкам, только в 2021-м продажи электромобилей увеличились в два с половиной раза.
https://ria.ru/20210916/irlandiya-1750252478.html
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698463_154:0:1102:711_1920x0_80_0_0_72fa55d14368521bd039ff42c817dfd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирландия, новости - туризм, туризм, экология, стиль жизни
В Ирландии разрешили заряжать электромобили от фонарных столбов
В Ирландии появились зарядки для электромобилей на фонарных столбах