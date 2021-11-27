https://ria.ru/20211127/insult-1761084904.html

Названы пять предвестников инсульта

Немецкие врачи перечислили пять предвестников инсульта - РИА Новости, 27.11.2021

Названы пять предвестников инсульта

Первые симптомы инсульта возникают за несколько недель до приступа, рассказали специалисты Немецкого фонда сердца. Об этом пишет Focus. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:07

2021-11-27T22:07

2021-11-27T23:20

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германия

здоровье

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Первые симптомы инсульта возникают за несколько недель до приступа, рассказали специалисты Немецкого фонда сердца. Об этом пишет Focus.В статье отмечается, что предвестники болезни могут после своего появления пропасть перед самим кровоизлиянием.Эксперты фонда сердца назвали пять ранних признаков заболевания. Первый — паралич половины тела, одной руки или ноги. Об инсульте свидетельствуют и опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Важно обратить внимание и на речевые расстройства: невнятная или нечеткая речь, проблемы с построением предложения. Еще один предвестник инсульта — внезапная сильная головная боль. Пятый признак — нарушение зрения вплоть до слепоты.Специалисты подчеркнули, что при возникновении любого из этих симптомов необходимо вызвать медиков.Пациентов из группы риска они также призвали регулярно мерить кровяное давление. Кроме того, следует насторожиться при неравномерном пульсе.

https://ria.ru/20211119/insult-1759856466.html

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общество, германия, здоровье