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Названы пять предвестников инсульта
Немецкие врачи перечислили пять предвестников инсульта - РИА Новости, 27.11.2021
Названы пять предвестников инсульта
Первые симптомы инсульта возникают за несколько недель до приступа, рассказали специалисты Немецкого фонда сердца. Об этом пишет Focus. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T22:07
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общество
германия
здоровье
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Первые симптомы инсульта возникают за несколько недель до приступа, рассказали специалисты Немецкого фонда сердца. Об этом пишет Focus.В статье отмечается, что предвестники болезни могут после своего появления пропасть перед самим кровоизлиянием.Эксперты фонда сердца назвали пять ранних признаков заболевания. Первый — паралич половины тела, одной руки или ноги. Об инсульте свидетельствуют и опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Важно обратить внимание и на речевые расстройства: невнятная или нечеткая речь, проблемы с построением предложения. Еще один предвестник инсульта — внезапная сильная головная боль. Пятый признак — нарушение зрения вплоть до слепоты.Специалисты подчеркнули, что при возникновении любого из этих симптомов необходимо вызвать медиков.Пациентов из группы риска они также призвали регулярно мерить кровяное давление. Кроме того, следует насторожиться при неравномерном пульсе.
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общество, германия, здоровье
22:07 27.11.2021 (обновлено: 23:20 27.11.2021)
 
Немецкие врачи перечислили пять предвестников инсульта

Немецкие врачи назвали пять "предупреждающих" признаков инсульта

© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / sudok1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Первые симптомы инсульта возникают за несколько недель до приступа, рассказали специалисты Немецкого фонда сердца. Об этом пишет Focus.
В статье отмечается, что предвестники болезни могут после своего появления пропасть перед самим кровоизлиянием.
Эксперты фонда сердца назвали пять ранних признаков заболевания. Первый — паралич половины тела, одной руки или ноги. Об инсульте свидетельствуют и опущенные уголки рта или затрудненная улыбка. Важно обратить внимание и на речевые расстройства: невнятная или нечеткая речь, проблемы с построением предложения. Еще один предвестник инсульта — внезапная сильная головная боль. Пятый признак — нарушение зрения вплоть до слепоты.
Специалисты подчеркнули, что при возникновении любого из этих симптомов необходимо вызвать медиков.
Пациентов из группы риска они также призвали регулярно мерить кровяное давление. Кроме того, следует насторожиться при неравномерном пульсе.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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