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В МЧС объяснили рост числа госпитализированных после ЧП на "Листвяжной"

В МЧС объяснили рост числа госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" - РИА Новости, 27.11.2021

В МЧС объяснили рост числа госпитализированных после ЧП на "Листвяжной"

Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе растет из-за того, что у пострадавших действует отложенный эффект отравления угарным газом, рассказал... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:49

2021-11-27T11:49

2021-11-27T11:49

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе растет из-за того, что у пострадавших действует отложенный эффект отравления угарным газом, рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."В целом по МЧС России спасателей находятся в стационарах 15 человек, и как это ни удивительно, но число их растет. Растет оно потому, что отложенный эффект отравления организма окисью углерода так воздействует отрицательно", - объяснил Чуприян журналистам.Врио министра добавил, что все спасатели понимают этот эффект и медики тоже знают, что делать.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе