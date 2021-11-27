https://ria.ru/20211127/gornospasateli-1761078684.html

Цивилев: погибшие спасатели вошли в зону высокой концентрации угарного газа

Цивилев: погибшие спасатели вошли в зону высокой концентрации угарного газа - РИА Новости, 27.11.2021

Цивилев: погибшие спасатели вошли в зону высокой концентрации угарного газа

Горноспасатели, которые погибли в "Листвяжной", прошли при спасательной операции в шахте очень далеко, попали в зону с высокой концентрацией угарного газа,... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:50

2021-11-27T21:50

2021-11-27T21:50

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004061_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_fb73b8e06da0165b8c6a0b4a25d571ea.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Горноспасатели, которые погибли в "Листвяжной", прошли при спасательной операции в шахте очень далеко, попали в зону с высокой концентрацией угарного газа, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.В эфире "Соловьев Live" он рассказал, что когда было принято решение остановить спасательную операцию из-за угрозы второго взрыва, горноспасателям дали команду на выход, тогда 215 человек, которые разошлись по всей шахте, должны были вернуться обратно."А там все искорежено, нет света, нет связи. Это была очень непростая операция", - сказал Цивилев."К сожалению, в этот момент одно из отделений продвинулось очень сильно далеко, попали в очень сложную зону с большой концентрацией окиси углерода", - объяснил он. Цивилев уточнил, что предельно допустимая концентрация - 0,25%, а в этом месте концентрация достигла 7%.Он уточнил, что три тела вынесли на поверхность сразу, еще троих - в том числе спасшегося Александра Заковряшина - оставили, потому что уже "было невозможно".

https://ria.ru/20211127/prichina-1761070691.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе