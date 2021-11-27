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Начальник участка шахты "Листвяжная" не признал вину в ЧП
Начальник участка шахты "Листвяжная" не признал вину в ЧП - РИА Новости, 27.11.2021
Начальник участка шахты "Листвяжная" не признал вину в ЧП
Начальник участка шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате ЧП погиб 51 человек, Сергей Герасименок не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:21
2021-11-27T12:21
2021-11-27T12:21
происшествия
кемеровская область
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Начальник участка шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где в результате ЧП погиб 51 человек, Сергей Герасименок не признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В субботу Центральный районный суд Кемерово избирает меру пресечения задержанным после трагедии на шахте. Герасименок был задержан 25 ноября. По данным следствия, он допустил нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов."Вину в инкриминируемом преступлении Герасименок не признал",- сказал представитель СК в суде.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
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происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Начальник участка шахты "Листвяжная" не признал вину в ЧП
Начальник участка шахты "Листвяжная" Герасименок не признал вину в ЧП