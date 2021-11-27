Украине предложили избавиться от российского газа

20:08 27.11.2021 (обновлено: 21:52 27.11.2021)
Британский посол рассказала, как Украина может стать энергонезависимой
Британский посол на Украине Симмонс посоветовала Киеву избавиться от российского газа
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как Украина могла бы "избавиться" от российского газа.
Как подчеркнула дипломат, Лондону очень важно, чтобы Киев стал энергонезависимым, особенно от Москвы. Для этого, по ее мнению, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.
"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями", — рассказала Симмонс в интервью "Украине 24".
Она добавила, что российский газопровод "Северный поток — 2" "ослабляет" Киев, поэтому Лондон обеспокоен реализацией этого проекта. При этом посол уточнила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против магистрали в ближайшее время, так как ограничительные меры "нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства".
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.
Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники проекта считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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