https://ria.ru/20211127/gaz-1761064742.html

Украине предложили избавиться от российского газа

Британский посол рассказала, как Украина может стать энергонезависимой - РИА Новости, 27.11.2021

Украине предложили избавиться от российского газа

Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как Украина могла бы "избавиться" от российского газа. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T20:08

2021-11-27T20:08

2021-11-27T21:52

политика

украина

великобритания

евросоюз

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании Мелинда Симмонс рассказала, как Украина могла бы "избавиться" от российского газа.Как подчеркнула дипломат, Лондону очень важно, чтобы Киев стал энергонезависимым, особенно от Москвы. Для этого, по ее мнению, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.Она добавила, что российский газопровод "Северный поток — 2" "ослабляет" Киев, поэтому Лондон обеспокоен реализацией этого проекта. При этом посол уточнила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против магистрали в ближайшее время, так как ограничительные меры "нужно использовать осторожно, учитывая обстоятельства".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября, несмотря на многочисленные санкции США и противодействие со стороны других стран.Для запуска газопровода необходимо завершить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Противники проекта считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.Немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760780471.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-27T20:08 true PT1M46S

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политика, украина, великобритания, евросоюз, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия