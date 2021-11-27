https://ria.ru/20211127/gaz-1761008402.html
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента - РИА Новости, 27.11.2021
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента
Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1025,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника, свидетельствуют... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:02
2021-11-27T10:02
2021-11-27T14:33
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1025,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.Расчетная цена фьючерсов по индексу голландского хаба TTF в первой половине недели выросла примерно на 12%, почти достигнув уровня в 1090 долларов в среду, однако к пятнице биржевые котировки снизились до 1025,5 доллара, что на 4,5% выше цены понедельника.При этом в прошлом месяце, по расчетам РИА Новости, средняя цена декабрьских фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.Цена на споте за неделю также выросла. Стоимость контракта "на день вперед", по данным Spot TTF, за неделю увеличилась на 3,4%, почти до 1018 долларов с поставкой в субботу и воскресенье.Средние спотовые цены на газ в Европе в прошлом месяце подскочили более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, также до 1100 долларов, что стало историческим максимумом за время наблюдений с начала 2015 года.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
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экономика, азия, европа, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag
10:02 27.11.2021 (обновлено: 14:33 27.11.2021)
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента, до 1025,5 доллара
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1025,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.
Расчетная цена фьючерсов по индексу голландского хаба TTF в первой половине недели выросла примерно на 12%, почти достигнув уровня в 1090 долларов в среду, однако к пятнице биржевые котировки снизились до 1025,5 доллара, что на 4,5% выше цены понедельника.
При этом в прошлом месяце, по расчетам РИА Новости, средняя цена декабрьских фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.
Цена на споте за неделю также выросла. Стоимость контракта "на день вперед", по данным Spot TTF, за неделю увеличилась на 3,4%, почти до 1018 долларов с поставкой в субботу и воскресенье.
Средние спотовые цены на газ в Европе
в прошлом месяце подскочили более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, также до 1100 долларов, что стало историческим максимумом за время наблюдений с начала 2015 года.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией
сертификации Nord Stream 2 AG
как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2
".