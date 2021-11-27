https://ria.ru/20211127/gaz-1761008402.html

Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента

Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента - РИА Новости, 27.11.2021

Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5 процента

Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1025,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника, свидетельствуют... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:02

2021-11-27T10:02

2021-11-27T14:33

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1025,5 доллара за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.Расчетная цена фьючерсов по индексу голландского хаба TTF в первой половине недели выросла примерно на 12%, почти достигнув уровня в 1090 долларов в среду, однако к пятнице биржевые котировки снизились до 1025,5 доллара, что на 4,5% выше цены понедельника.При этом в прошлом месяце, по расчетам РИА Новости, средняя цена декабрьских фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1100 долларов.Цена на споте за неделю также выросла. Стоимость контракта "на день вперед", по данным Spot TTF, за неделю увеличилась на 3,4%, почти до 1018 долларов с поставкой в субботу и воскресенье.Средние спотовые цены на газ в Европе в прошлом месяце подскочили более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, также до 1100 долларов, что стало историческим максимумом за время наблюдений с начала 2015 года.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и 18 ноября превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/gaz-1760903086.html

https://ria.ru/20211126/gaz-1760936261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, европа, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag