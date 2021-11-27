https://ria.ru/20211127/foto-1760954069.html

Знаменитую "Афганскую девочку" с обложки журнала эвакуировали в Италию

Знаменитую "Афганскую девочку" с обложки журнала эвакуировали в Италию - РИА Новости, 27.11.2021

Знаменитую "Афганскую девочку" с обложки журнала эвакуировали в Италию

Афганка Шарбат Гула, ставшая известной на весь мир благодаря фотопортрету, сделанному Стивом Маккарри для обложки журнала National Geographic в 1985 году,... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T00:33

2021-11-27T00:33

2021-11-27T00:33

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Афганка Шарбат Гула, ставшая известной на весь мир благодаря фотопортрету, сделанному Стивом Маккарри для обложки журнала National Geographic в 1985 году, прибыла в Рим в рамках программы помощи беженцам, сообщается на сайте правительства Италии.Она обратилась с просьбой покинуть страну после прихода к власти боевиков*. Итальянские власти включились в работу и вместе с некоммерческими организациями Афганистана организовали переезд Гулы в Рим.Знаменитый кадр был сделан военным фотографом Стивом Маккарри в пакистанском лагере беженцев, когда девочке было примерно 12 лет (неизвестно, когда она родилась). Год спустя Шарбат вышла замуж. Маккарри отыскал ее в 2002-м в афганской деревне. Сейчас Гуле уже около 50 лет, у нее несколько детей. * Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211126/foto-1760739114.html

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