https://ria.ru/20211127/feyki-1760974303.html

До пяти лет заключения: кого будут сажать за фейки о вакцинации

До пяти лет заключения: кого будут сажать за фейки о вакцинации - РИА Новости, 27.11.2021

До пяти лет заключения: кого будут сажать за фейки о вакцинации

В России могут возбудить несколько десятков дел за антипрививочную пропаганду в соцсетях. Распространение фейков о борьбе с COVID-19 грозит штрафами в сотни... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:00

2021-11-27T08:00

2021-11-27T14:42

общество

волгоградская область

буйнакск

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

валерий лимаренко

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В России могут возбудить несколько десятков дел за антипрививочную пропаганду в соцсетях. Распространение фейков о борьбе с COVID-19 грозит штрафами в сотни тысяч рублей и даже лишением свободы. Пока к уголовной ответственности по новому закону привлекли всего восемь человек. РИА Новости изучило приговоры и выяснило, за какие высказывания о коронавирусе отправляют на скамью подсудимых.Охота на антипрививочниковВ ноябре 2021-го региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру сведения о 37 антипрививочниках, ведущих агитацию в соцсетях. По данным СМИ, ведомство прежде всего интересовали медработники, "распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации". Но брать на карандаш стали и активистов из других сфер.Больше всего нарушений — восемнадцать — за месяц обнаружили в Карелии. Ростовская область направила в прокуратуру восемь материалов. Волгоградская — пять, Смоленская — два. По одной "заявке" пришло из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Якутии и Томской области.При этом в территориальных подразделениях Росздравнадзора корреспонденту РИА Новости объяснили: речь не о конкретных гражданах."Мы передавали заявления о фактах, когда люди активно навязывали позицию не вакцинироваться другим. Но правовую оценку даст прокуратура", — подчеркнула руководитель Росздравнадзора Волгоградской области Ирина Бачкова.В Росздравнадзоре Ростовской области рассказали, что в ходе мониторинга соцсетей и интернет-изданий зафиксировали восемь фактов. На вопросы, есть ли среди собранного материала призывы массово отказаться от вакцинации и являются ли распространители фейков медработниками, в ведомстве не ответили.Могут обратить внимание и на тех, кто оставил отзывы под постом спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он 24 ноября предложил россиянам высказать мнение о законопроектах по введению QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Пост собрал больше 500 тысяч комментариев, среди которых были и откровенные фейки о коронавирусе. Теперь по ним, возможно, проведут лингвистические экспертизы в рамках доследственной проверки, пишет Telegram-канал "ГлавМедиа".Вертолеты "с коронавирусом"Наказать антипрививочников за активную пропаганду могут по статьям 207.1 и 207.2 УК России. Первая — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан — предполагает штраф до 700 тысяч рублей либо ограничение свободы до трех лет. Второй состав вменяют, если фейк в сетях привел к смерти человека или другим тяжким последствиям. За это грозит взыскание до двух миллионов либо лишение свободы на срок до пяти лет.В Уголовный кодекс статьи ввели недавно: во время первой волны пандемии. Впрочем, пользуются ими органы пока не очень активно. За 2020-й по ст. 207.1 к ответственности привлекли всего пять человек. Столько же дел прекратили. Еще три было рассмотрено за первую половину 2021-го. Судили за сообщения о вертолетах, распыляющих коронавирус, и за сравнение службы в храме со спланированной акцией по инфицированию населения.Так, житель Буйнакска разместил в чате, где было 253 подписчика, информацию о том, что над городом вертолеты выбрасывают "коронавирусный газ", из-за чего погибают люди. Дело в итоге прекратили, а нарушителю назначили штраф.Владимира Виксмана с Сахалина осудили за минутный видеоролик, в котором он рассказывает, что на рейсе Бангкок — Южно-Сахалинск защитные костюмы выдали только в пункте приземления "для видимости". "Дали вот — в самолете надеть, чтобы снять их на камеру. Народ дурят", — комментировал он кадры. Суд вынес постановление о штрафе в 300 тысяч рублей. Позднее Виксман раскаялся в содеянном и даже написал письмо с извинениями губернатору Валерию Лимаренко.Журналист из Нижегородской области Александр Пичугин попал под следствие из-за неудачного поста о работающих во время локдауна храмах. Верующих он сравнил со смертниками, а церковную службу назвал "акцией по инфицированию населения". На заседании суда утверждал: хотел лишь привлечь внимание к тому, что в церквях во время богослужений не соблюдают дистанцию. Добивался "сознательного повышения уровня озабоченности граждан".Правда, метафоры не поняли. Один читатель в показаниях пояснил, что воспринял сообщение однозначно: как предупреждение о готовящемся террористическом акте. Назначенная судом экспертиза выявила, что часть информации дана в форме личного мнения, но были и утверждения. В итоге Пичугина признали виновным, штраф — 300 тысяч.Александр рассказал РИА Новости, что за два дня до публикации спорного поста губернатор попросил блогеров обратить внимание на несоблюдение гражданами режима самоизоляции."Он призвал использовать творческий подход, найти яркие, шокирующие слова. Мой жестко-саркастичный пост как раз "в тему", — уверяет Пичугин. — Это иносказание. Неужели мы теперь любой литературный прием будем оценивать с точки зрения информационных текстов? Тогда всю классику нужно запрещать".Сознательная ложьЮристы указывают: для привлечения к ответственности по "фейковым статьям" человек должен знать, что распространяет заведомо ложную информацию.По ее словам, уголовных дел по ст. 207.2 пока нет, потому что сложно установить связь между фейком и тяжкими последствиями, например, гибелью человека."В этом случае в предсмертной записке он должен написать, что прочитал сообщение мистера Х о вреде вакцины. Не привился, заразился и теперь умирает. Это сырой состав УК с точки зрения юридической конструкции", — говорит Айвар.Однако прописать эти нормы в УК более конкретно довольно сложно, полагает адвокат Константин Ерохин."Нельзя учесть каждую ситуацию, — подчеркивает он. — Не так важно, как изложен закон. Важнее, как его будут трактовать правоохранительные органы. При желании все можно исказить. Но, если исходить из того, что дел не так много, перегибов пока нет".Знаменитые антиваксерыОднако, по мнению экспертов, недавние проверки Росздравнадзора в регионах могут стать началом масштабной борьбы с противниками вакцинации в соцсетях."По этим статьям логичнее привлекать публичных личностей, у которых миллионный охват аудитории, — убеждена Людмила Айвар. — А сейчас ловят тех, чей пост прочитали несколько десятков друзей. Да, это показательные процессы. Но они могут привести и к обратному эффекту, когда из-за запретов возникнут конспирологические теории".Среди российских звезд шоу-бизнеса и политиков действительно есть те, кто распространяет такие теории и отговаривает прививаться. Актриса Мария Шукшина не раз заявляла, что людей превращают в "цифровых рабов". Певец Юрий Лоза сравнивает вакцину с просроченными продуктами и призывает отказаться от нее. На его страницах в соцсетях есть высказывания, например, о том, что после прививки у "доноров сперма пустая".В конце ноября врачи одиннадцати больниц пригласили известных антиваксеров на "экскурсию" в красную зону. Звезды пока отказываются. Например, Лоза считает, что его зовут в больницу, чтобы заразить. Шукшина пояснила, что выступает против участия в эксперименте с неисследованными препаратами, а не вакцинации как таковой.

https://ria.ru/20211126/vaktsinatsiya-1760922995.html

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760513100.html

https://ria.ru/20200609/1572653222.html

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760497566.html

https://ria.ru/20211124/shukshina-1760609859.html

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общество, волгоградская область, буйнакск, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валерий лимаренко, telegram (приложение), юрий лоза, россия, коронавирус covid-19