https://ria.ru/20211127/dtp-1761000743.html
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2021
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека
Водитель и пассажирка Toyota Funcargo погибли при столкновении с автобусом в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T07:00
2021-11-27T07:00
2021-11-27T13:56
происшествия
дтп
красноярск
октябрьский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Водитель и пассажирка Toyota Funcargo погибли при столкновении с автобусом в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД.ДТП произошло в пятницу вечером на улице Киренского. По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota Funcargo ехал по улице Киренского в сторону Академгородка в районе дома № 2. При попытке повернуть налево во двор легковушка столкнулась с автобусом НефАЗ, который двигался во встречном направлении."После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору. В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали", — рассказали в пресс-службе.
красноярск
октябрьский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, красноярск, октябрьский район
07:00 27.11.2021 (обновлено: 13:56 27.11.2021)
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека
При столкновении автомобиля и пассажирского автобуса в Красноярске погибли два человека