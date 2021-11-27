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В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2021
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека
Водитель и пассажирка Toyota Funcargo погибли при столкновении с автобусом в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T07:00
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происшествия
дтп
красноярск
октябрьский район
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Водитель и пассажирка Toyota Funcargo погибли при столкновении с автобусом в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД.ДТП произошло в пятницу вечером на улице Киренского. По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota Funcargo ехал по улице Киренского в сторону Академгородка в районе дома № 2. При попытке повернуть налево во двор легковушка столкнулась с автобусом НефАЗ, который двигался во встречном направлении."После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору. В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали", — рассказали в пресс-службе.
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происшествия, дтп, красноярск, октябрьский район
07:00 27.11.2021 (обновлено: 13:56 27.11.2021)
 
В ДТП с автомобилем и автобусом в Красноярске погибли два человека

При столкновении автомобиля и пассажирского автобуса в Красноярске погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Водитель и пассажирка Toyota Funcargo погибли при столкновении с автобусом в Октябрьском районе Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
ДТП произошло в пятницу вечером на улице Киренского. По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota Funcargo ехал по улице Киренского в сторону Академгородка в районе дома № 2. При попытке повернуть налево во двор легковушка столкнулась с автобусом НефАЗ, который двигался во встречном направлении.
"После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору. В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались. В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали", — рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияДТПКрасноярскОктябрьский район
 
 
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