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В ДНР заявили об обстрелах Донецка силовиками из минометов
В ДНР заявили об обстрелах Донецка силовиками из минометов - РИА Новости, 27.11.2021
В ДНР заявили об обстрелах Донецка силовиками из минометов
Украинские силовики обстреляли поселок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T09:15
2021-11-27T09:15
2021-11-27T09:15
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок на западной окраине Донецка, выпустив по нему 14 мин, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева – ред.) – Донецк, поселок шахты "Трудовская", выпущено 14 мин калибром 82 миллиметра", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211126/ukraina-1760944945.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили об обстрелах Донецка силовиками из минометов
Представительство ДНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли запад Донецка из минометов