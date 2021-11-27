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В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития

В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития - РИА Новости, 27.11.2021

В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития

Группы активистов движения "Экологическое восстание" блокировали в субботу днем несколько важных трасс в Сербии из-за закона о референдуме, который, по их... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T23:20

2021-11-27T23:20

2021-11-27T23:35

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БЕЛГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Группы активистов движения "Экологическое восстание" блокировали в субботу днем несколько важных трасс в Сербии из-за закона о референдуме, который, по их мнению, позволит международному концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты скупщины (парламента) Сербии большинством голосов 25 ноября утвердили новый закон о референдуме, который отменяет минимальную явку граждан в 50% от общего числа избирателей, чтобы плебисцит состоялся. Еще одним спорным моментом стало то, что для проведения референдума по народной инициативе авторам необходимо собрать не менее 30 тысяч нотариально заверенных подписей, а заверение каждой стоит 40 динаров (около 35 евроцентов).Ранее власти страны многократно указывали, что позволят австралийско-британскому Rio Tinto эксплуатацию залежей лития на западе страны, против чего массово выступают граждане, только после проведения референдума. Объединения экоактивистов анонсировали перекрытие в субботу днем полутора десятков трасс в разных городах страны в знак протеста против закона. В столице около 14.00 (16.00 мск) десятки граждан перекрыли движение по автомагистрали Белград-Ниш, часть международного транспортного коридора и несколько прилегающих улиц близ Палаты правосудия.Во втором по величине городе страны - Нови-Сад - было блокировано движение по Варадинскому мосту. Там произошел конфликт между участниками акции и полицейскими, несколько человек было задержано."Блокада удалась, автомагистраль перекрыта, а также Нови-Сад, просим граждан нас извинить, полиция ответственна за паралич движения в Белграде. В (следующую - ред.) субботу встанем в 14.00 на автомагистраль и парализуем ее снова!" - заявил собравшимся один из организаторов акции протеста Саво Манойлович.Полиция не разгоняла протестующих с автомагистрали, но некоторые водители, которые не смогли проехать, открыто выражали недовольство акцией.Экоактивистам также удалось блокировать несколько крупных трасс в районе Нови-Београд (новый Белград) и в городах Ужице и Нови-Сад. Перед ними выставлены усиленные кордоны полиции.Движение было остановлено в субботу и на дорогах в городах Крагуевац, Чачак, Пожега, Косьерич и Шабац. В Шабаце, по данным национального телевидения Сербии, дошло до потасовки между экоактивистами и неизвестными молодыми людьми в спортивных костюмах на мосту через реку Саву. Повреждения получила сельхозтехника, которую участники протеста использовали для блокады движения на мосту."Каждое несанкционированное собрание, особенно на дорогах и мостах, является большим риском и создает опасность для участников движения и мероприятия. Так как данные собрания не заявлены должным образом, полиция не может обеспечить и гарантировать безопасность. Всю ответственность за происходящее несут организаторы несанкционированных собраний", - заявило МВД Сербии.Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил официальное название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% всех разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу уникального минерала и производство из него лития, чем вызывает массовые протесты экологов и граждан Сербии.Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для ободрения проекта из-за опасений и протестов экологических активистов. Исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм сообщал ранее, что до конца 2021 года в начальную фазу проекта будет вложено 450 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211125/vuchich-1760793647.html

https://ria.ru/20211125/kornet-1760774750.html

https://ria.ru/20211123/vuchich-1760311660.html

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в мире, белград (город), сербия, rio tinto , авто, александр вучич, мвд сербии