https://ria.ru/20211127/davlenie-1761044863.html

Этот напиток поможет снизить давление всего за пару часов

Назван напиток, помогающий снизить давление "за пару часов" - РИА Новости, 27.11.2021

Этот напиток поможет снизить давление всего за пару часов

Регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии и стабилизировать артериальное давление, пишет Daily Express. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T16:35

2021-11-27T16:35

2021-11-27T17:21

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии и стабилизировать артериальное давление, пишет Daily Express.Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, во время которого часть испытуемых в течение месяца должны были ежедневно выпивать напитки из черники, а другие для сравнения получали контрольный напиток. В результате оказалось, что употребление даже 200 граммов ягод в день способствует расширению плечевой артерии и снижению систолического артериального давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба за два часа.Ученые подчеркнули, что эффект стабильно сохранялся в течение месяца и оказался аналогичен тому, который достигается за счет специальных лекарств. Результат объясняют высоким содержанием в чернике антоцианов — уникального антиоксиданта, улучшающего функционирование эндотелиальных клеток в организме. Они же, в свою очередь, необходимы для регуляции кровотока и артериального давления, что весьма важно для борьбы с гипертонией.

https://rsport.ria.ru/20211113/davleniya-1758784776.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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