https://ria.ru/20211127/davlenie-1761044863.html
Этот напиток поможет снизить давление всего за пару часов
Назван напиток, помогающий снизить давление "за пару часов" - РИА Новости, 27.11.2021
Этот напиток поможет снизить давление всего за пару часов
Регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии и стабилизировать артериальное давление, пишет Daily Express. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T16:35
2021-11-27T16:35
2021-11-27T17:21
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии и стабилизировать артериальное давление, пишет Daily Express.Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, во время которого часть испытуемых в течение месяца должны были ежедневно выпивать напитки из черники, а другие для сравнения получали контрольный напиток. В результате оказалось, что употребление даже 200 граммов ягод в день способствует расширению плечевой артерии и снижению систолического артериального давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба за два часа.Ученые подчеркнули, что эффект стабильно сохранялся в течение месяца и оказался аналогичен тому, который достигается за счет специальных лекарств. Результат объясняют высоким содержанием в чернике антоцианов — уникального антиоксиданта, улучшающего функционирование эндотелиальных клеток в организме. Они же, в свою очередь, необходимы для регуляции кровотока и артериального давления, что весьма важно для борьбы с гипертонией.
https://rsport.ria.ru/20211113/davleniya-1758784776.html
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общество, здоровье - общество
16:35 27.11.2021 (обновлено: 17:21 27.11.2021)
Назван напиток, помогающий снизить давление "за пару часов"
Daily Express: напиток из черники помогает снизить давление "за пару часов"
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии и стабилизировать артериальное давление, пишет Daily Express
.
Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели эксперимент, во время которого часть испытуемых в течение месяца должны были ежедневно выпивать напитки из черники, а другие для сравнения получали контрольный напиток. В результате оказалось, что употребление даже 200 граммов ягод в день способствует расширению плечевой артерии и снижению систолического артериального давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба за два часа.
Ученые подчеркнули, что эффект стабильно сохранялся в течение месяца и оказался аналогичен тому, который достигается за счет специальных лекарств. Результат объясняют высоким содержанием в чернике антоцианов — уникального антиоксиданта, улучшающего функционирование эндотелиальных клеток в организме. Они же, в свою очередь, необходимы для регуляции кровотока и артериального давления, что весьма важно для борьбы с гипертонией.