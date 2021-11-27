https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

"Прививка или смерть". На Россию движется волна, захлестнувшая Европу

"Прививка или смерть". На Россию движется волна, захлестнувшая Европу - РИА Новости, 27.11.2021

"Прививка или смерть". На Россию движется волна, захлестнувшая Европу

Дети в масках, QR-коды на транспорте и даже запрет проституции как профилактика заражений — Европу накрыла пятая волна коронавируса и власти максимально... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:00

2021-11-27T08:00

2021-11-27T08:01

в мире

италия

чехия

воз

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Ксения Мельникова. Дети в масках, QR-коды на транспорте и даже запрет проституции как профилактика заражений — Европу накрыла пятая волна коронавируса и власти максимально ужесточают ограничения. Время уговоров прошло, теперь вакцинация обязательна. Рождественские праздники под вопросом. Если ничего не изменится, к весне число жертв пандемии перевалит за два миллиона. Реанимации заполнены под завязку, но люди выходят на акции протеста, закидывают полицейских камнями, жгут машины.Запретили проституцию и ярмаркиЕжедневно от ковида на континенте умирают около четырех тысяч человек — в два раза больше, чем пару месяцев назад. Хуже всего в Восточной Европе и ФРГ. В Чехии 26 ноября на месяц объявили чрезвычайное положение: там по 18-20 тысяч зараженных в день. Коронавирус выявили у президента Милоша Земана. Кафе, рестораны, салоны красоты и фитнес-центры сокращают часы работы. Не желая всеобщего локдауна, власти вводят ограничения для непривитых."Вся Германия — сплошной регион вспышки. Это экстремальная ситуация", — говорит президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. Восемьдесят тысяч инфицированных в сутки — максимум за всю пандемию. "Положение критическое. Очередная волна обрушилась на нас всей мощью", — признает исполняющая обязанности канцлера Ангела Меркель.Вакцинировались около 70 процентов немцев. Очевидно, этого недостаточно. "Либо коронавирус, либо прививка. Мутации усиливают заразность. Каждый выздоровевший может вновь заболеть через полгода. Конечно, общество расколото. Но я вижу выход в обязательной вакцинации", — рассуждает премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер.В больницах ситуация "очень и очень сложная", отмечает министр здравоохранения Йенс Шпан. "Скорее всего, к концу зимы, как бы цинично это ни звучало, почти все в Германии либо вакцинируются, либо вылечатся, либо умрут", — считает он."Веселого мало, — рассказывает жительница Лейпцига Анна Торопова. — Кафе и рестораны пока открыты, но до восьми вечера и лишь для вакцинированных или переболевших. Так же в магазинах, где продают товары первой необходимости. Музеи, театры, салоны красоты, фитнес-центры не работают. Торговцы только установили палатки и стали завозить товары на рождественские ярмарки, как все отменили. Очень обидно. Еще запретили употребление алкоголя на улице и проституцию (в Германии она легализована. — Прим. ред.)".В общественные места (в том числе в церкви) и транспорт пускают вакцинированных, переболевших и с отрицательным тестом на коронавирус. "Зато ПЦР теперь бесплатные. В Лейпциге заболеваемость вчера — двести человек, сегодня — шестьсот. Если будет больше тысячи, объявят комендантский час. С невакцинированными обходятся очень строго. В прошлом году в компаниях нужно было либо на удаленку уходить, либо дважды в неделю приносить ПЦР. Сейчас — каждый день", — говорит собеседница.Вместо масок — камни и палкиВ Австрии — 15 тысяч заболевших в сутки. Власти действуют еще жестче, чем в Германии. Раньше было правило 2G — genesen и geimpft — "переболевшие и привитые", позволявшее по QR-кодам ходить куда угодно. Сейчас можно только за покупками, на работу или заниматься спортом на свежем воздухе.С 1 февраля вакцинация в Вене станет обязательной. Это решение многих возмутило. Устроили акцию протеста — довольно мирную. Демонстранты были без масок, социальную дистанцию не соблюдали.В Бельгии без стычек не обошлось. В Брюсселе применили слезоточивый газ и водометы. Полиции ответили камнями и палками, поджигали мусорные баки, крушили машины. Даже от вакцинированных требуют четыре дня в неделю работать удаленно и не снимать маски.Самые ожесточенные столкновения были в Нидерландах (23 тысячи инфицированных ежедневно). Протесты не прекращались три дня. Забрасывали камнями полицейских, жгли автомобили. "Это оргия насилия", — возмутился мэр Роттердама Ахмед Абуталеб. Задержали больше полусотни человек, трое с тяжелыми ранениями — в больнице.Заболевают в основном младшие школьники"Пятая волна коронавируса накрыла нас стремительно. За неделю заболеваемость выросла на 80 процентов", — сообщил Габриэль Атталь, официальный представитель правительства Франции (более 30 тысяч заражений в день). По его словам, большая часть населения привилась. Французы гадают, посадят ли их на карантин. Власти обещают воздержаться от этого. Уверяют, что и так справляются.С 15 декабря тех, кто старше 65, обяжут ревакцинироваться. Следом — возрастную группу от 50 до 64. Иначе не продлят санитарные пропуска, которые, по мнению Эммануэля Макрона, помогли "сдержать эпидемию". Президент призывает: "Вакцинируйтесь, чтобы жить нормально".По словам жительницы Парижа Миланы Макаровой, часто болеют школьники. "Больше четырех тысяч классов на карантине, но обязательную вакцинацию для детей младше 12 лет не планируют. Сажать на карантин непривитых пока тоже не собираются. В целом обстановка спокойная", — уточняет она.Антиваксерам устроили невыносимую жизньВ Италии — 10-12 тысяч случаев в сутки. В прошлом году в это же время было в четыре раза больше. Привили 87 процентов населения в возрасте от 12 лет, это один из лучших показателей в мире.Запускают ревакцинацию. С ковид-сертификатами тут строго, отмечает житель Рима, историк Александр Дунаев. "Без этого документа нельзя путешествовать, посещать бары, рестораны, театры. С 15 октября требуют и на работе. Раньше выдавали привитым, сделавшим ПЦР или переболевшим ковидом. Сейчас власти обсуждают вопрос о возможном лишении сертификата тех, кто не хочет вакцинироваться. Антиваксерам устраивают невыносимую жизнь. Они протестуют, бунтуют, но сделать ничего не могут", — рассказывает он.Правительство боится идти на слишком строгие меры. "Итальянская экономика неплохо восстанавливается, а это нанесет серьезный удар и бюджет не досчитается миллионов евро", — объясняет собеседник.Пятая волна может накрыть и Россию, предупреждает вице-премьер Татьяна Голикова. "Нам нужно значительно снизить заболеваемость и достигнуть тех показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя обозначили", — подчеркнула она. По ее оценке, это 80 процентов населения.Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное заседание для обсуждения нового штамма, выявленного в Африке и Китае. Его считают более опасным, чем дельта. Распространяется он очень быстро. Великобритания, Германия. Италия, Франция и Нидерланды уже закрыли авиасообщение с шестью африканскими странами — до тех пор, пока эксперты не изучат свойства очередного мутанта.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, чехия, воз, христианско-социальный союз, милош земан, маркус зедер, йенс шпан, россия, институт роберта коха