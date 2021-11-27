https://ria.ru/20211127/chp-1761025663.html
Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку
Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку - РИА Новости, 27.11.2021
Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку
Выжившему при ЧП на "Листвяжной" спасателю Александру Заковряшину на всякий случай подготовлена искусственная почка, но пока у него работают свои, сообщил глава РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:14
2021-11-27T13:14
2021-11-27T13:31
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Выжившему при ЧП на "Листвяжной" спасателю Александру Заковряшину на всякий случай подготовлена искусственная почка, но пока у него работают свои, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев.Губернатор рассказал журналистам, что у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, все это действует на почки."Его перевезли в больницу в город Кемерово. Ему подготовлена на всякий случай искусственная почка, там самое современное оборудование. Он сейчас на своих почках, у него все нормально. Но все оборудование стоит рядом с ним, если что-то произойдет - почку сразу включат", - сказал Цивилев.
https://ria.ru/20211127/obschestvo-1761026138.html
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
13:14 27.11.2021 (обновлено: 13:31 27.11.2021)
Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку
Для выжившего на шахте "Листвяжная" спасателя Заковряшина подготовили искусственную почку