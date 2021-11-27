https://ria.ru/20211127/chp-1761025663.html

Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку

Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку - РИА Новости, 27.11.2021

Для выжившего на "Листвяжной" спасателя подготовили искусственную почку

Выжившему при ЧП на "Листвяжной" спасателю Александру Заковряшину на всякий случай подготовлена искусственная почка, но пока у него работают свои, сообщил глава РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:14

2021-11-27T13:14

2021-11-27T13:31

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Выжившему при ЧП на "Листвяжной" спасателю Александру Заковряшину на всякий случай подготовлена искусственная почка, но пока у него работают свои, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев.Губернатор рассказал журналистам, что у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, все это действует на почки."Его перевезли в больницу в город Кемерово. Ему подготовлена на всякий случай искусственная почка, там самое современное оборудование. Он сейчас на своих почках, у него все нормально. Но все оборудование стоит рядом с ним, если что-то произойдет - почку сразу включат", - сказал Цивилев.

https://ria.ru/20211127/obschestvo-1761026138.html

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе