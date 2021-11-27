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"Тольяттиазот" сообщил о задержании и.о. гендиректора предприятия

"Тольяттиазот" сообщил о задержании и.о. гендиректора предприятия - РИА Новости, 27.11.2021

"Тольяттиазот" сообщил о задержании и.о. гендиректора предприятия

Исполняющий обязанности генерального директора компании "Тольяттиазот" Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:46

2021-11-27T10:46

2021-11-27T10:46

происшествия

тольятти

самарская область

тольяттиазот

следственный комитет россии (ск рф)

уралхим

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САМАРА, 27 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности генерального директора компании "Тольяттиазот" Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба предприятия."Поздно вечером в пятницу в Самарской области сотрудниками правоохранительных органов был задержан исполняющий обязанности генерального директора АО Корпорация "Тольяттиазот" - управляющей компании публичного акционерного общества "Тольяттиазот" Андрей Бобков. В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания", - говорится в сообщении.В компании добавили, что задержание Бобкова произошло накануне внеочередного собрания акционеров предприятия, инициированного миноритарным акционером ТоАЗа - компанией "Уралхим".В СУСК по Самарской области не смогли подтвердить факт задержания Бобкова."Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака и один из ведущих производителей карбамида. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, около 10% акций - у холдинга "Уралхим". Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на предприятии, объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщал СК, сумма ущерба предприятию превысила 2,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211122/morg-1760255450.html

тольятти

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происшествия, тольятти, самарская область, тольяттиазот, следственный комитет россии (ск рф), уралхим