https://ria.ru/20211127/bednost-1761033177.html
В России утвердили правила определения "границы бедности"
В России утвердили правила определения "границы бедности" - РИА Новости, 28.11.2021
В России утвердили правила определения "границы бедности"
Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по регионам, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-27T14:31
2021-11-27T14:31
2021-11-28T00:15
владимир путин
правительство рф
россия
общество
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по регионам, сообщили в пресс-службе Минтруда.Начальное значение этой границы определяется на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально будут увеличивать в зависимости от инфляции.В целом по стране "границу бедности" будут рассчитывать ежеквартально, по регионам — каждый год.Как пояснили в Минтруде, этот показатель ввели из-за перехода с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше их рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу и медианной заработной плате. Новый показатель позволит сопоставить данные об уровне бедности в прошлом с нынешними замерами и будущими оценками.Как напомнили в министерстве, указание обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности дал Владимир Путин."Граница бедности" не влияет на назначение мер социальной поддержки, подчеркнули в ведомстве. Для этого по-прежнему будут использовать прожиточный минимум. Размер пособий также будут рассчитывать из этой величины.Медианный среднедушевой доход представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны. Соответственно, медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины граждан зарплата выше, а у половины — ниже.
https://ria.ru/20210927/bednost-1751998890.html
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владимир путин, правительство рф, россия, общество
14:31 27.11.2021 (обновлено: 00:15 28.11.2021)
В России утвердили правила определения "границы бедности"
Минтруд заявил, что правительство утвердило порядок определения границы бедности в стране
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Правительство
утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России
и по регионам, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"При расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности", — рассказали в министерстве.
Начальное значение этой границы определяется на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально будут увеличивать в зависимости от инфляции.
В целом по стране "границу бедности" будут рассчитывать ежеквартально, по регионам — каждый год.
Как пояснили в Минтруде, этот показатель ввели из-за перехода с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если раньше их рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то с 1 января — по медианному среднедушевому доходу и медианной заработной плате. Новый показатель позволит сопоставить данные об уровне бедности в прошлом с нынешними замерами и будущими оценками.
Как напомнили в министерстве, указание обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности дал Владимир Путин
.
"Таким образом, с внедрением "границы бедности" поручение президента будет выполнено: показатель "уровень бедности" будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность", — убеждены в Минтруде.
"Граница бедности" не влияет на назначение мер социальной поддержки, подчеркнули в ведомстве. Для этого по-прежнему будут использовать прожиточный минимум. Размер пособий также будут рассчитывать из этой величины.
Медианный среднедушевой доход представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50 процентов населения страны. Соответственно, медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины граждан зарплата выше, а у половины — ниже.