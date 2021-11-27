https://ria.ru/20211127/banket-1761008261.html

"Это фейк". Уволенный за банкет во время траура мэр Прокопьевска попробовал оправдаться

СМИ: экс-глава Прокопьевска опроверг участие в банкете во время траура - РИА Новости, 27.11.2021

"Это фейк". Уволенный за банкет во время траура мэр Прокопьевска попробовал оправдаться

Вячеслав Старченко, отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом, рассказал в беседе с "Известиями"... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:01

2021-11-27T10:01

2021-11-27T17:32

кемеровская область

прокопьевск

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004649_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_b3c61bea2c0a011dce541e5fa9125af9.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вячеслав Старченко, отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом, рассказал в беседе с "Известиями" свою версию произошедшего.По словам Старченко, на видео, которое распространилось в Сети, его нет. Экс-глава города также подчеркнул, что никаких торжественных мероприятий в честь вступления в должность он не проводил."Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео", — заявил он, отметив, что в сложившейся ситуации намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с главой региона, чтобы обсудить инцидент.Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что Старченко во время траура в Кузбассе устроил банкет по случаю своего назначения на должность главы Прокопьевска. В результате его отправили в отставку.Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/makhrakov-1761006655.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/zdorove-1761006798.html

кемеровская область

прокопьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, прокопьевск, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе