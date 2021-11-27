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"Это фейк". Уволенный за банкет во время траура мэр Прокопьевска попробовал оправдаться
СМИ: экс-глава Прокопьевска опроверг участие в банкете во время траура - РИА Новости, 27.11.2021
"Это фейк". Уволенный за банкет во время траура мэр Прокопьевска попробовал оправдаться
Вячеслав Старченко, отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом, рассказал в беседе с "Известиями"... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:01
2021-11-27T17:32
кемеровская область
прокопьевск
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вячеслав Старченко, отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом, рассказал в беседе с "Известиями" свою версию произошедшего.По словам Старченко, на видео, которое распространилось в Сети, его нет. Экс-глава города также подчеркнул, что никаких торжественных мероприятий в честь вступления в должность он не проводил."Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео", — заявил он, отметив, что в сложившейся ситуации намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с главой региона, чтобы обсудить инцидент.Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что Старченко во время траура в Кузбассе устроил банкет по случаю своего назначения на должность главы Прокопьевска. В результате его отправили в отставку.Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
https://ria.ru/20211127/makhrakov-1761006655.html
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кемеровская область, прокопьевск, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:01 27.11.2021 (обновлено: 17:32 27.11.2021)
 
СМИ: экс-глава Прокопьевска опроверг участие в банкете во время траура

СМИ: уволенный мэр Прокопьевска Старченко опроверг участие в банкете во время траура

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вячеслав Старченко, отправленный в отставку с поста мэра города Прокопьевска в Кемеровской области после скандала с банкетом, рассказал в беседе с "Известиями" свою версию произошедшего.
По словам Старченко, на видео, которое распространилось в Сети, его нет. Экс-глава города также подчеркнул, что никаких торжественных мероприятий в честь вступления в должность он не проводил.
Директор шахты Листвяжная Сергей Махраков, обвиняемый по делу о гибели горняков на шахте Листвяжная в Центральном районном суде в Кемерове - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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Директор "Листвяжной" не признал вину в нарушении требований безопасности
"Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео", — заявил он, отметив, что в сложившейся ситуации намерен обратиться в правоохранительные органы, а также встретиться с главой региона, чтобы обсудить инцидент.
Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что Старченко во время траура в Кузбассе устроил банкет по случаю своего назначения на должность главы Прокопьевска. В результате его отправили в отставку.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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Кемеровская областьПрокопьевскСергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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