https://ria.ru/20211127/avariya-1761014182.html
Девять пострадавших на шахте в Кузбассе могут выписать в понедельник
Девять пострадавших на шахте в Кузбассе могут выписать в понедельник - РИА Новости, 27.11.2021
Девять пострадавших на шахте в Кузбассе могут выписать в понедельник
Девять из одиннадцати пострадавших на шахте в Кузбассе могут быть выписаны из областной больницы на амбулаторное лечение в понедельник, рассказал журналистам... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:22
2021-11-27T11:22
2021-11-27T12:08
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
белово
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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Девять из одиннадцати пострадавших на шахте в Кузбассе могут быть выписаны из областной больницы на амбулаторное лечение в понедельник, рассказал журналистам главврач областной клиническая больница скорой помощи имени М. А. Подгорбунского Игорь Вадимович Пачгин."Всего у нас 11 пациентов, пять - это шахтёры, и шестеро - это спасатели. Состояние девяти... степени тяжести. У двоих - средней", - сказал Пачгин.По его словам, пострадавшим назначена вся необходимая терапия.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
https://ria.ru/20211127/gospitalizatsiya-1761017813.html
https://ria.ru/20211127/operatsiya-1761016603.html
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово
11:22 27.11.2021 (обновлено: 12:08 27.11.2021)
Девять пострадавших на шахте в Кузбассе могут выписать в понедельник
Девять пострадавших на шахте в Кузбассе могут выписать на стационарное лечение