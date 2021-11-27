https://ria.ru/20211127/avariya-1761006988.html

С выжившим при ЧП на шахте в Кузбассе пообщались психологи, сообщил врач

С выжившим при ЧП на шахте в Кузбассе пообщались психологи, сообщил врач - РИА Новости, 27.11.2021

С выжившим при ЧП на шахте в Кузбассе пообщались психологи, сообщил врач

Психологи уже общались с выжившим при ЧП на шахте "Листвяжная" горноспасателем Александром Заковряшиным, он достаточно активно рассказывает о произошедшем,... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:48

2021-11-27T09:48

2021-11-27T09:48

происшествия

кемеровская область

белово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Психологи уже общались с выжившим при ЧП на шахте "Листвяжная" горноспасателем Александром Заковряшиным, он достаточно активно рассказывает о произошедшем, рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян."Он помнит все отрывками..., он может путаться и во времени, и в пространстве", - рассказал Агаларян журналистам, добавив, что это может быть вызвано воздействием токсичных газов.Врач добавил, что выживший достаточно активно рассказывает о произошедшем. "Но насколько это правда или неправда, не нам решать", - пояснил он."Психологи уже общались, разговаривали, помощь оказывали", - добавил Агаларян.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761006518.html

https://ria.ru/20211127/avariya-1761003142.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе