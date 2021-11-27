https://ria.ru/20211127/avariya-1761003142.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная"
Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021
Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная"
Состояние госпитализированных после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стабильное, некоторых планируют выписать на следующей неделе, рассказал заместитель... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:44
2021-11-27T08:44
2021-11-27T09:17
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
белово
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 26 ноя - РИА Новости. Состояние госпитализированных после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стабильное, некоторых планируют выписать на следующей неделе, рассказал заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян."По остальным пациентам, находящимся у нас, состояние также стабильное. Уже, можно сказать, удовлетворительное. Большинство из них будет в ближайшее время готовиться на выписку, это на следующей неделе", - сказал Агаларян журналистам.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.
https://ria.ru/20211127/spasateli-1761003567.html
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происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово
08:44 27.11.2021 (обновлено: 09:17 27.11.2021)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная"
Врач заявил, что состоянии пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная" стабильное