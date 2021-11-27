https://ria.ru/20211127/armavir-1761030290.html
В Армавире из-за ЧП с газом разрушилась стена
В Армавире из-за ЧП с газом разрушилась стена - РИА Новости, 27.11.2021
В Армавире из-за ЧП с газом разрушилась стена
Инцидент с газовым оборудованием в жилом доме Армавира привел к разрушению торцевой стены, из здания эвакуировали 50 человек, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:57
2021-11-27T13:57
2021-11-27T13:57
происшествия
краснодарский край
армавир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Инцидент с газовым оборудованием в жилом доме Армавира привел к разрушению торцевой стены, из здания эвакуировали 50 человек, сообщается на сайте регионального МЧС.По данным ведомства, сообщение об происшествии с газовым оборудованием в трехэтажном многоквартирном жилом доме поступило в субботу утром."Предварительно, погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек. Пострадала торцевая стена одной квартиры. Расселение жильцов, предварительно, не требуется. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.Добавляется, что на место ЧП была отправлена оперативная группа Армавирского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники. Ситуация находится на особом контроле краевого МЧС.
https://realty.ria.ru/20211123/snos-1760298942.html
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происшествия, краснодарский край, армавир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Армавире из-за ЧП с газом разрушилась стена
Инцидент с газовым оборудованием в жилом доме Армавира привел к разрушению торцевой стены