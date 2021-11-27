13:08 27.11.2021 (обновлено: 13:20 27.11.2021)
Начальника участка шахты "Листвяжная" арестовали до 25 января
Начальника участка шахты "Листвяжная" Герасименка арестовали до 25 января после ЧП
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкНачальник участка на шахте "Листвяжная" Сергей Герасименок в Центральном районном суде в Кемерове
КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал на 2 месяца, до 25 января 2022 года, начальника участка шахты "Листвяжная", где погибли 51 человек, Сергея Герасименка, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда.
Ранее сообщалось, что 25 ноября были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Расследование в отношении них ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В субботу Центральный районный суд Кемерово избирал меру пресечения задержанным после трагедии на шахте, где погибли 51 человек. Суд ранее арестовал до 26 января 2022 года главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и его коллегу Вячеслава Семыкина. Махраков и Молоствов арестованы до 25 января 2022 года.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Герасименка Сергея на 1 месяц 30 суток, то есть до 25 января 2022 года", - сказала судья.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.