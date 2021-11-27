https://ria.ru/20211127/arest-1761012897.html

Директора шахты "Листвяжная" Махракова арестовали до 25 января

Директора шахты "Листвяжная" Махракова арестовали до 25 января - РИА Новости, 27.11.2021

Директора шахты "Листвяжная" Махракова арестовали до 25 января

Суд в Кемерово арестовал на 2 месяца, до 25 января 2022 года, директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по делу о ЧП, в результате которого погиб 51... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:07

2021-11-27T11:07

2021-11-27T11:19

кемерово

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал на 2 месяца, до 25 января 2022 года, директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по делу о ЧП, в результате которого погиб 51 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда."Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Махракова Сергея Ивановича на 2 месяца..., до 25 января 2022 года", - сказала судья.Ранее сообщалось, что 25 ноября были задержаны директор шахты Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Расследование в отношении них ведется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).В субботу Центральный районный суд Кемерово избирает меру пресечения задержанным после трагедии на шахте, где погиб 51 человек. Суд уже арестовал до 26 января 2022 года главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина.Ранее представитель следствия сообщил, что Махраков не признал вину в инкриминируемом ему деянии.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

https://ria.ru/20211127/semykin-1761007876.html

https://ria.ru/20211127/makhrakov-1761006655.html

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кемерово, происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия