https://ria.ru/20211127/arest-1761005041.html

Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины"

Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины" - РИА Новости, 27.11.2021

Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины"

Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева в пятницу намерены перевести в больницу при СИЗО... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:23

2021-11-27T09:23

2021-11-27T09:23

происшествия

москва

манчестерский университет

здоровье - общество

матросская тишина

онк

теодор шанин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503441_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_a986312c3b169d49318b5be21360314f.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева в пятницу намерены перевести в больницу при СИЗО "Матросская тишина" из-за состояния здоровья, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи."Он пытается выглядеть молодцом, улыбается, шутит. Видно, что у него и энергетика сильная, но физически ему, конечно, тяжело, потому что он не долечился же. Мы пообщались с администрацией изолятора, и нам пообещали, что в пятницу его переведут в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина", где он будет под наблюдением врачей", - сказал Хуруджи.При этом правозащитник добавил, что все необходимые лекарства Зуеву переданы. Он также рассказал, что арестованный ректор пытался выйти погулять, но из-за протеза в ноге полное время прогулки провести на улице он не смог. Хуруджи добавил, что Зуев отметил отзывчивость и добропорядочное отношение сотрудников СИЗО.Со слов правозащитников, книга ректора будет об университетах.Девятого ноября Мосгорсуд отменил домашний арест Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, и перевел его в следственный изолятор.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211125/shaninka-1760769462.html

https://ria.ru/20211118/shaninka-1759655286.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, манчестерский университет, здоровье - общество, матросская тишина, онк, теодор шанин