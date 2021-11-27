Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/arest-1761005041.html
Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины"
Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины" - РИА Новости, 27.11.2021
Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины"
Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева в пятницу намерены перевести в больницу при СИЗО... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T09:23
2021-11-27T09:23
происшествия
москва
манчестерский университет
здоровье - общество
матросская тишина
онк
теодор шанин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503441_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_a986312c3b169d49318b5be21360314f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева в пятницу намерены перевести в больницу при СИЗО "Матросская тишина" из-за состояния здоровья, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи."Он пытается выглядеть молодцом, улыбается, шутит. Видно, что у него и энергетика сильная, но физически ему, конечно, тяжело, потому что он не долечился же. Мы пообщались с администрацией изолятора, и нам пообещали, что в пятницу его переведут в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина", где он будет под наблюдением врачей", - сказал Хуруджи.При этом правозащитник добавил, что все необходимые лекарства Зуеву переданы. Он также рассказал, что арестованный ректор пытался выйти погулять, но из-за протеза в ноге полное время прогулки провести на улице он не смог. Хуруджи добавил, что Зуев отметил отзывчивость и добропорядочное отношение сотрудников СИЗО.Со слов правозащитников, книга ректора будет об университетах.Девятого ноября Мосгорсуд отменил домашний арест Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, и перевел его в следственный изолятор.По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована."Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
https://ria.ru/20211125/shaninka-1760769462.html
https://ria.ru/20211118/shaninka-1759655286.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503441_0:0:888:665_1920x0_80_0_0_65d8fb3c7ed064ca77cc7492503e168c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, манчестерский университет, здоровье - общество, матросская тишина, онк, теодор шанин
09:23 27.11.2021
 
Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины"

Арестованного ректора "Шанинки" Зуева нас следующей неделе переведут в больницу при СИЗО

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева в пятницу намерены перевести в больницу при СИЗО "Матросская тишина" из-за состояния здоровья, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.
"Он пытается выглядеть молодцом, улыбается, шутит. Видно, что у него и энергетика сильная, но физически ему, конечно, тяжело, потому что он не долечился же. Мы пообщались с администрацией изолятора, и нам пообещали, что в пятницу его переведут в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина", где он будет под наблюдением врачей", - сказал Хуруджи.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 18:11
Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинения по делу о мошенничестве
При этом правозащитник добавил, что все необходимые лекарства Зуеву переданы. Он также рассказал, что арестованный ректор пытался выйти погулять, но из-за протеза в ноге полное время прогулки провести на улице он не смог. Хуруджи добавил, что Зуев отметил отзывчивость и добропорядочное отношение сотрудников СИЗО.
"Он сейчас письма читает, говорит, что благодарен за такое огромное количество писем - ему пишут со всего мира. Очень благодарен своей жене за поддержку. Также он пишет книгу", - добавил Хуруджи.
Со слов правозащитников, книга ректора будет об университетах.
Девятого ноября Мосгорсуд отменил домашний арест Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова, и перевел его в следственный изолятор.
По версии следствия, Ракова, будучи замминистра просвещения, в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего", и в ходе расследования была выявлена фальсификация отчетов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 миллионов рублей. Она арестована.
"Шанинка" - негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 15:52
В "Шанинке" заявили о выполнении контрактных обязательств перед ФНФРО
 
ПроисшествияМоскваМанчестерский университетЗдоровье - ОбществоМатросская тишинаОНКТеодор Шанин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:20В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития