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Антипрививочники устроили скандал при посещении "красной зоны" в больнице
Антипрививочники устроили скандал при посещении "красной зоны" в больнице - РИА Новости, 28.11.2021
Антипрививочники устроили скандал при посещении "красной зоны" в больнице
Некоторые противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть "красную зону" больницы имени Филатова в Москве, отказались следовать... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-27T22:41
2021-11-28T01:52
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Некоторые противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть "красную зону" больницы имени Филатова в Москве, отказались следовать правилам и надевать средства защиты, передает телеканал "Россия 24".Главный врач учреждения Валерий Вечорко предупредил их о необходимости быть в масках, поскольку в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.Специалист подчеркнул, что у стационара четкие правила посещения, которые установлены законодательно.Тем, кто пойдет в "красную зону" предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства защиты, но некоторые противники прививок отказались."Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там сувать", — сказала одна из них.По данным телеканала, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые хотели попасть в красную зону без масок.После этого те, кто подчинились правилам, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и на ИВЛ. Когда посетители спрашивали о прививках, пациенты им отвечали, что не были вакцинированы.Врач Ольга Вакуленко отметила, что сотрудники клиники надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.Ранее известные российские врачи, среди которых Вечорко, написали открытое письмо политикам и артистам, которые не поддерживают вакцинацию, предложив им посетить красную зону, реанимации и морги, чтобы изменить свое мнение.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Сейчас привито более половины россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента, тяжелых случаев не более 0,03 процента.
https://ria.ru/20211124/shukshina-1760609859.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, валерий вечорко
22:41 27.11.2021 (обновлено: 01:52 28.11.2021)
 
Антипрививочники устроили скандал при посещении "красной зоны" в больнице

Антиваксеры сорвали визит в красную зону больницы имени Филатова в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Некоторые противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть "красную зону" больницы имени Филатова в Москве, отказались следовать правилам и надевать средства защиты, передает телеканал "Россия 24".
Главный врач учреждения Валерий Вечорко предупредил их о необходимости быть в масках, поскольку в противном случае под угрозой окажется здоровье сотрудников больницы.
"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Мы устроили из этого неизвестно что", — сказал он.
Специалист подчеркнул, что у стационара четкие правила посещения, которые установлены законодательно.
Тем, кто пойдет в "красную зону" предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть средства защиты, но некоторые противники прививок отказались.
"Нам не нужен тест, почему вы нам хотите что-то в рот, в нос, куда-то там сувать", — сказала одна из них.
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По данным телеканала, из девяти человек сдать ПЦР согласились только трое. Некоторые хотели попасть в красную зону без масок.
После этого те, кто подчинились правилам, побывали в реанимации, где лежат люди на ЭКМО и на ИВЛ. Когда посетители спрашивали о прививках, пациенты им отвечали, что не были вакцинированы.
Врач Ольга Вакуленко отметила, что сотрудники клиники надеялись на спокойный диалог и не ожидали такой агрессии.
Ранее известные российские врачи, среди которых Вечорко, написали открытое письмо политикам и артистам, которые не поддерживают вакцинацию, предложив им посетить красную зону, реанимации и морги, чтобы изменить свое мнение.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Сейчас привито более половины россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента, тяжелых случаев не более 0,03 процента.
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