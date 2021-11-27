https://ria.ru/20211127/akter-1761053520.html

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов - РИА Новости, 27.11.2021

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

Российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал "Кино-Театр.ру". РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:05

2021-11-27T18:05

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культура

общество

донецкая область

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виктор терехов

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал "Кино-Театр.ру".Это произошло 26 ноября.Причины его смерти не уточняются.Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Окончил актерский факультет ВГИКа в 1958 году. Снялся в 120 фильмах и сериалах, среди них — "Звезда пленительного счастья", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Мажор".

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2021

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общество, донецкая область, россия, виктор терехов