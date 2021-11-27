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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов - РИА Новости, 27.11.2021
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал "Кино-Театр.ру". РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T18:05
2021-11-27T18:05
2021-11-27T18:17
культура
общество
донецкая область
россия
виктор терехов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал "Кино-Театр.ру".Это произошло 26 ноября.Причины его смерти не уточняются.Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Окончил актерский факультет ВГИКа в 1958 году. Снялся в 120 фильмах и сериалах, среди них — "Звезда пленительного счастья", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Мажор".
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общество, донецкая область, россия, виктор терехов
18:05 27.11.2021 (обновлено: 18:17 27.11.2021)
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов
Российский актер Виктор Терехов скончался в возрасте 86 лет