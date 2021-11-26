https://ria.ru/20211126/zoomonitoring-1760923489.html

Первую в России научную перепись бездомных кошек провели в Москве

Первую в России научную перепись бездомных кошек провели в Москве - РИА Новости, 26.11.2021

Первую в России научную перепись бездомных кошек провели в Москве

В Москве завершился первый в истории России научный подсчет бездомных кошек. О том, зачем специалисты на протяжении года считали хвостатых, как они это делали и РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:48

2021-11-26T17:48

2021-11-26T17:48

общество

москва

бездомные животные

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Москве завершился первый в истории России научный подсчет бездомных кошек. О том, зачем специалисты на протяжении года считали хвостатых, как они это делали и какие результаты получили, корреспонденту РИА Новости рассказала Анна Фельдман, операционный директор Фонда защиты городских животных."У проекта две важнейшие задачи. Во-первых, подсчет бездомных кошек нужен для того, чтобы выработать более гуманную политику в области обращения с ними. Прежде всего мы боремся с безвозвратным отловом животных и хотим добиться отмены этого порядка. Во-вторых, проект имеет научное значение. Умножьте 2 тысячи рублей на выявленное количество кошек, и вы узнаете стоимость стерилизации всех кошек столицы. Таким образом можно учитывать данные при расчете любых программ", – рассказала Анна.Для того чтобы данные были максимально точными, специалисты использовали метод экстраполяции. Они поделили десять округов Москвы на равные квадраты и выделили четыре типа территорий (высотная застройка, малоэтажная застройка, парковые территории и промзоны). Подсчет проводили ручным способом, с помощью волонтеров. Данные по каждому животному заносили в специальное приложение.Волонтеры отмечали, есть ли у кошек травмы, выявляли типичный окрас животных и более привлекательные для них районы проживания. Всего специалисты "переписали" 70 486 кошек в границах старой Москвы, включая Зеленоград (территория Новой Москвы не учитывалась).По словам Анны, в настоящее время функция мониторинга численности животных официально принадлежит департаменту жилищно-коммунального хозяйства, однако он не может выполнить такой доскональный подсчет."Дело в том, что у нас уже есть готовый проект и есть люди, которые готовы и хотят этим заниматься, а департамент просто не обладает такими ресурсами. Сейчас мы готовим обращение, в котором будем предлагать департаменту ЖКХ проводить такой подсчет повторно, поскольку нам необходимо выявить динамику. Кошки вымирают и размножаются. Например, прошедшие два этапа мониторинга показали, что осенью, в сравнении с началом лета, кошек стало больше. Информацию о том, как и с какой скоростью меняется численность популяции, необходимо знать", – резюмировала Фельдман.Проект "Зоомониторинг" был реализован на средства грантов мэра Москвы при содействии Института экологии и эволюции имени Северцова и руководителя Фонда защиты городских животных Сергея Найденко.

https://ria.ru/20211124/sharpei-1760360130.html

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общество, москва, бездомные животные