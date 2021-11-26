https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760985863.html
Пострадавшая после инцидента с охраной Зеленского рассказала подробности
Пострадавшая после инцидента с охраной Зеленского рассказала подробности - РИА Новости, 26.11.2021
Пострадавшая после инцидента с охраной Зеленского рассказала подробности
Пострадавшая после пресс-марафона президента Владимира Зеленского журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента, заявив, что... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:56
2021-11-26T21:56
2021-11-26T21:56
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Пострадавшая после пресс-марафона президента Владимира Зеленского журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента, заявив, что перед тем, как сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее, они также схватили видеоблогера и пытались забрать у него телефон.Пресс-марафон с участием Зеленского, посвященный достижению половины его президентского срока, прошел в пятницу. Журналистка канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители охрана Зеленского после завершения мероприятия толкнули ее на капот авто из кортежа президента и повалили ее на землю, коллеги оказали ей помощь. Затем журналистку госпитализировали.Дзьоба пришла на телеканал "Прямой" после инцидента и посещения медучреждения."Уже когда шел Владимир Зеленский, один из коллег, я так понимаю, видеоблогер, он прошел там, где шел Владимир Зеленский, там его схватили УГОшники, заломали и пытались выбить у него, забрать телефон. В этот момент я это увидела и сказала оператору "подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит". Оператор начал снимать, я повернулась в другую сторону. Вижу, будто что-то происходит. И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: "Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?". И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю. И здесь я уже благодарна коллегам, которые меня за шкирки доставали из-под ног УГОшников", - заявила она в эфире телеканала.Она рассказала, что у нее "ушиб локтевого сустава". Журналистка добавила, что у нее отекли пальцы.
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в мире, украина, владимир зеленский
Пострадавшая после инцидента с охраной Зеленского рассказала подробности
Журналистка Дзьоба: охрана Зеленского пыталась забрать телефон у видеоблогера
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости.
Пострадавшая после пресс-марафона президента Владимира Зеленского
журналистка телеканала "Прямой" Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента, заявив, что перед тем, как сотрудники Управления госохраны (УГО) толкнули ее, они также схватили видеоблогера и пытались забрать у него телефон.
Пресс-марафон с участием Зеленского, посвященный достижению половины его президентского срока, прошел в пятницу. Журналистка канала "Прямой" Анна Дзьоба заявила, что представители охрана Зеленского после завершения мероприятия толкнули ее на капот авто из кортежа президента и повалили ее на землю, коллеги оказали ей помощь. Затем журналистку госпитализировали.
Дзьоба пришла на телеканал "Прямой" после инцидента и посещения медучреждения.
"Уже когда шел Владимир Зеленский, один из коллег, я так понимаю, видеоблогер, он прошел там, где шел Владимир Зеленский, там его схватили УГОшники, заломали и пытались выбить у него, забрать телефон. В этот момент я это увидела и сказала оператору "подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит". Оператор начал снимать, я повернулась в другую сторону. Вижу, будто что-то происходит. И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: "Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?". И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю. И здесь я уже благодарна коллегам, которые меня за шкирки доставали из-под ног УГОшников", - заявила она в эфире телеканала.
Она рассказала, что у нее "ушиб локтевого сустава". Журналистка добавила, что у нее отекли пальцы.