https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760934356.html

В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот

В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот - РИА Новости, 26.11.2021

В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:33

2021-11-26T17:33

2021-11-26T17:33

в мире

ринат ахметов

владимир зеленский

руслан бальбек

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовящемся госперевороте.Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов."На Украине, видимо, стартовал тендер на лучшую страшную историю к декабрю. Обязательное условие - это угроза стране и президенту лично. Также в качестве антигероев должна быть РФ и, желательно, неподконтрольные олигархи. Все остальное - на усмотрение автора. Даже президент не удержался и принял участие в конкурсе. История, как всегда, жалобная - хотят свергнуть, конечно же, русские; деньги выделены немалые, ну и, разумеется, предатели Украины тут как тут. Да, страна контрастов - одни выживают, а другие с ума сходят от вседозволенности и власти. Ждём 1 декабря, думаю, появятся и более изощрённые драматурги", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/zelenskiy-1760891993.html

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в мире, ринат ахметов, владимир зеленский, руслан бальбек