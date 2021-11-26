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В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот
В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот - РИА Новости, 26.11.2021
В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот
Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:33
2021-11-26T17:33
в мире
ринат ахметов
владимир зеленский
руслан бальбек
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовящемся госперевороте.Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов."На Украине, видимо, стартовал тендер на лучшую страшную историю к декабрю. Обязательное условие - это угроза стране и президенту лично. Также в качестве антигероев должна быть РФ и, желательно, неподконтрольные олигархи. Все остальное - на усмотрение автора. Даже президент не удержался и принял участие в конкурсе. История, как всегда, жалобная - хотят свергнуть, конечно же, русские; деньги выделены немалые, ну и, разумеется, предатели Украины тут как тут. Да, страна контрастов - одни выживают, а другие с ума сходят от вседозволенности и власти. Ждём 1 декабря, думаю, появятся и более изощрённые драматурги", - сказал Бальбек РИА Новости.
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в мире, ринат ахметов, владимир зеленский, руслан бальбек
17:33 26.11.2021
 
В Крыму прокомментировали слова Зеленского про госпереворот

Эксперт Бальбек: Зеленский объявил тендер на лучшую страшную историю

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовящемся госперевороте.
Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов.
"На Украине, видимо, стартовал тендер на лучшую страшную историю к декабрю. Обязательное условие - это угроза стране и президенту лично. Также в качестве антигероев должна быть РФ и, желательно, неподконтрольные олигархи. Все остальное - на усмотрение автора. Даже президент не удержался и принял участие в конкурсе. История, как всегда, жалобная - хотят свергнуть, конечно же, русские; деньги выделены немалые, ну и, разумеется, предатели Украины тут как тут. Да, страна контрастов - одни выживают, а другие с ума сходят от вседозволенности и власти. Ждём 1 декабря, думаю, появятся и более изощрённые драматурги", - сказал Бальбек РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня достоинства и свободы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 14:48Сказано в эфире
"Борьба на уничтожение". Зачем Зеленский заявил о госперевороте?
 
В миреРинат АхметовВладимир ЗеленскийРуслан Бальбек
 
 
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