https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760927390.html
Зеленский назвал свою главную ошибку на посту президента
Зеленский назвал свою главную ошибку на посту президента - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский назвал свою главную ошибку на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своей главной ошибкой на посту главы государства считает доверие к кадрам, а также недостаточно решительные... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:05
2021-11-26T17:05
2021-11-26T17:24
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своей главной ошибкой на посту главы государства считает доверие к кадрам, а также недостаточно решительные действия в отношениях с РФ."Доверие - это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн. Я считаю, что это номер один. Потому что вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка", - сказал президент в ходе пресс-марафона.Также он заявил, что считает своей ошибкой действия в отношениях с РФ, думает, что стоило "больше рисковать"."Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, что мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать. Я уверен, что это поправимо, просто вопрос решений некоторых проблем спринтерский, а есть решение некоторых проблем стайерское. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную", - добавил президент.
https://ria.ru/20211103/zelenskiy-1757476892.html
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владимир зеленский, в мире, украина, ситуация на украине
17:05 26.11.2021 (обновлено: 17:24 26.11.2021)
Зеленский назвал свою главную ошибку на посту президента
Президент Украины Зеленский: моя главная ошибка — доверие к людям в вопросах кадров
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что своей главной ошибкой на посту главы государства считает доверие к кадрам, а также недостаточно решительные действия в отношениях с РФ.
"Доверие - это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн. Я считаю, что это номер один. Потому что вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка", - сказал президент в ходе пресс-марафона.
Также он заявил, что считает своей ошибкой действия в отношениях с РФ, думает, что стоило "больше рисковать".
"Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России
, но я считаю, что мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать. Я уверен, что это поправимо, просто вопрос решений некоторых проблем спринтерский, а есть решение некоторых проблем стайерское. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную", - добавил президент.