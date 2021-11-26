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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/yuar-1760919112.html
В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма
В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма - РИА Новости, 26.11.2021
В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма
Президент ЮАР Сирил Рамафоса постановил провести в воскресенье заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом на фоне распространения нового опасного... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:38
2021-11-26T17:29
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
юар
воз
сирил рамафоса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса постановил провести в воскресенье заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом на фоне распространения нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 для оценки ситуации с пандемией COVID-19, сообщили в администрации южноафриканского президента."Президент Сирил Рамафоса соберет Национальный совет по борьбе с коронавирусом в воскресенье 28 ноября 2021 года для оценки развития событий в пандемии COVID-19, в том числе новых научных данных о недавно выявленном штамме коронавируса", - говорится в заявлении.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.В четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, выступая в рамках онлайн-сессии вопросов и ответов, организованной ВОЗ, заявила, что новый штамм COVID-19 B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, изучается, в том числе исследуется возможное влияние его мутаций на вакцины и диагностику. Кроме того, в пятницу ВОЗ проводит специальную встречу для обсуждения нового варианта вируса.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211126/covid-19-1760900838.html
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в мире, ботсвана, юар, воз, сирил рамафоса, коронавирус covid-19
16:38 26.11.2021 (обновлено: 17:29 26.11.2021)
 
В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма

В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма в воскресенье

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса постановил провести в воскресенье заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом на фоне распространения нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 для оценки ситуации с пандемией COVID-19, сообщили в администрации южноафриканского президента.
"Президент Сирил Рамафоса соберет Национальный совет по борьбе с коронавирусом в воскресенье 28 ноября 2021 года для оценки развития событий в пандемии COVID-19, в том числе новых научных данных о недавно выявленном штамме коронавируса", - говорится в заявлении.
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"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
В четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, выступая в рамках онлайн-сессии вопросов и ответов, организованной ВОЗ, заявила, что новый штамм COVID-19 B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, изучается, в том числе исследуется возможное влияние его мутаций на вакцины и диагностику. Кроме того, в пятницу ВОЗ проводит специальную встречу для обсуждения нового варианта вируса.
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Распространение коронавирусаВ миреБотсванаЮАРВОЗСирил РамафосаКоронавирус COVID-19
 
 
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