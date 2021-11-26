https://ria.ru/20211126/yuar-1760919112.html

В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма

В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма - РИА Новости, 26.11.2021

В ЮАР проведут заседание комитета по борьбе с COVID-19 из-за нового штамма

Президент ЮАР Сирил Рамафоса постановил провести в воскресенье заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом на фоне распространения нового опасного... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:38

2021-11-26T16:38

2021-11-26T17:29

распространение коронавируса

в мире

ботсвана

юар

воз

сирил рамафоса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса постановил провести в воскресенье заседание Национального совета по борьбе с коронавирусом на фоне распространения нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 для оценки ситуации с пандемией COVID-19, сообщили в администрации южноафриканского президента."Президент Сирил Рамафоса соберет Национальный совет по борьбе с коронавирусом в воскресенье 28 ноября 2021 года для оценки развития событий в пандемии COVID-19, в том числе новых научных данных о недавно выявленном штамме коронавируса", - говорится в заявлении.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.В четверг глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, выступая в рамках онлайн-сессии вопросов и ответов, организованной ВОЗ, заявила, что новый штамм COVID-19 B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, изучается, в том числе исследуется возможное влияние его мутаций на вакцины и диагностику. Кроме того, в пятницу ВОЗ проводит специальную встречу для обсуждения нового варианта вируса.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/covid-19-1760900838.html

ботсвана

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ботсвана, юар, воз, сирил рамафоса, коронавирус covid-19