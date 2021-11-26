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Наука
https://ria.ru/20211126/xiaomi-1760936595.html
Раскрыта дата выхода самого мощного смартфона Xiaomi
Раскрыта дата выхода самого мощного смартфона Xiaomi - РИА Новости, 26.11.2021
Раскрыта дата выхода самого мощного смартфона Xiaomi
Свой новый флагманский смартфон компания Xiaomi покажет до конца этого года. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает Mydrivers. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T17:41
2021-11-26T17:41
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Свой новый флагманский смартфон компания Xiaomi покажет до конца этого года. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает Mydrivers.Китайская компания намерена 12 декабря представить Xiaomi 12. Вместе с топовой версией на рынке появится и Xiaomi 12X — этакий аналог iPhone mini, компактный смартфон с передовыми характеристиками.Ожидается, что Xiaomi 12 получит изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики и камерный блок из трех сенсоров камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком производства Samsung или Sony. Смартфону достанется быстрая 120-ваттная зарядка и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Но главной особенностью станет платформа — Xiaomi 12 может стать первым в мире устройством с процессором Snapdragon 8 Gen1.Хоть устройство и будет представлено в декабре, выхода его на рынок раньше первого квартала 2022-го ждать не стоит. Как и доступной стоимости — актуальный Xiaomi Mi 11 в России на старте продаже предлагался за 85 990 рублей.
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Новости
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технологии, xiaomi inc
17:41 26.11.2021
 

Раскрыта дата выхода самого мощного смартфона Xiaomi

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Свой новый флагманский смартфон компания Xiaomi покажет до конца этого года. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает Mydrivers.
Китайская компания намерена 12 декабря представить Xiaomi 12. Вместе с топовой версией на рынке появится и Xiaomi 12X — этакий аналог iPhone mini, компактный смартфон с передовыми характеристиками.
Ожидается, что Xiaomi 12 получит изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики и камерный блок из трех сенсоров камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком производства Samsung или Sony. Смартфону достанется быстрая 120-ваттная зарядка и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Но главной особенностью станет платформа — Xiaomi 12 может стать первым в мире устройством с процессором Snapdragon 8 Gen1.
Хоть устройство и будет представлено в декабре, выхода его на рынок раньше первого квартала 2022-го ждать не стоит. Как и доступной стоимости — актуальный Xiaomi Mi 11 в России на старте продаже предлагался за 85 990 рублей.
Разобранный смартфон - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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