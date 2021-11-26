https://ria.ru/20211126/whatsapp-1760870004.html

В WhatsApp появилась новая возможность

В WhatsApp появилась новая возможность - РИА Новости, 26.11.2021

В WhatsApp появилась новая возможность

Веб-версия популярного мессенджера WhatsApp получила функцию создания стикеров. Об этом сообщает портал Gizmochina. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:27

2021-11-26T13:27

2021-11-26T13:28

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Веб-версия популярного мессенджера WhatsApp получила функцию создания стикеров. Об этом сообщает портал Gizmochina.Пользователям предлагается создавать собственные стикеры из обычных изображений. Инструменты редактирования включают смайлики, которые можно вставить поверх стикеров, настраиваемый текст, обрезку и возможность добавления других изображений поверх основного.Чтобы получить доступ к возможности создания стикеров, нужно в веб-версии WhatsApp щелкнуть значок вложения, нажать пункт Sticker, а затем выбрать изображение.Пока инструмент работает лишь в веб-версии мессенджера. Неизвестно, когда функция выйдет для приложений на Android и iOS, пользователям которых приходится использовать для этого сторонние сервисы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/votsap-1758101306.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, whatsapp inc.