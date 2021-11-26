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Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи
Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи - РИА Новости, 26.11.2021
Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивной трехстороннюю встречу в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:00
2021-11-26T20:43
сочи
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивной трехстороннюю встречу в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.По его словам, на встрече не утаивались проблемы. "Мы обсудили фактически все вопросы повестки… Эта была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы", - отметил Пашинян."Хочу отметить, очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", - сказал Пашинян.По его словам, по вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе зафиксированы общие представления, как эти коммуникации будут работать.Кроме того премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил по итогам встречи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, что зафиксированы вопросы безопасности для процесса демаркации и делимитации границы."Тема старта процесса делимитации, демаркации границы (с Азербайджаном - ред.) – не новая тема. Мы обсудили этот вопрос, мы еще приняли трехсторонне заявление, где зафиксировали, что надо до этого создать необходимые условия, то есть создать какие-то механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.По его словам, на встрече были затронуты гуманитарные вопросы."Я в целом тоже оцениваю сегодняшний разговор и сегодняшнюю встречу очень позитивно. Хочу еще раз поблагодарить нашего стратегического союзника, Российскую Федерацию, за инициативу. Я думаю, что если на базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора, то можно ожидать конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которое получило мандат от народа, к открытию эры мирного развития для нашей страны и нашего региона. Мы нацелены на это, и сегодняшняя встреча пошла на пользу для реализации этой повестки", - отметил Пашинян.
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сочи, в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:00 26.11.2021 (обновлено: 20:43 26.11.2021)
 
Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи

Премьер-министр Армении Пашинян назвал трехстороннюю встречу в Сочи позитивной

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивной трехстороннюю встречу в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Владимир Владимирович, позвольте еще раз поблагодарить за приглашение и, конечно, за создание позитивной рабочей атмосферы. Я хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, позитивный разговор", - сказал Пашинян по итогам встречи.
По его словам, на встрече не утаивались проблемы. "Мы обсудили фактически все вопросы повестки… Эта была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы", - отметил Пашинян.
"Хочу отметить, очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", - сказал Пашинян.
По его словам, по вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе зафиксированы общие представления, как эти коммуникации будут работать.
Кроме того премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил по итогам встречи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, что зафиксированы вопросы безопасности для процесса демаркации и делимитации границы.
"Тема старта процесса делимитации, демаркации границы (с Азербайджаном - ред.) – не новая тема. Мы обсудили этот вопрос, мы еще приняли трехсторонне заявление, где зафиксировали, что надо до этого создать необходимые условия, то есть создать какие-то механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.
По его словам, на встрече были затронуты гуманитарные вопросы.
"Я в целом тоже оцениваю сегодняшний разговор и сегодняшнюю встречу очень позитивно. Хочу еще раз поблагодарить нашего стратегического союзника, Российскую Федерацию, за инициативу. Я думаю, что если на базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора, то можно ожидать конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которое получило мандат от народа, к открытию эры мирного развития для нашей страны и нашего региона. Мы нацелены на это, и сегодняшняя встреча пошла на пользу для реализации этой повестки", - отметил Пашинян.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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СочиВ миреАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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