https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969932.html

Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи

Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи - РИА Новости, 26.11.2021

Пашинян оценил трехстороннюю встречу в Сочи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивной трехстороннюю встречу в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:00

2021-11-26T20:00

2021-11-26T20:43

сочи

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армения

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ильхам алиев

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивной трехстороннюю встречу в Сочи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.По его словам, на встрече не утаивались проблемы. "Мы обсудили фактически все вопросы повестки… Эта была встреча, где мы открыто обсуждали все вопросы", - отметил Пашинян."Хочу отметить, очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи", - сказал Пашинян.По его словам, по вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе зафиксированы общие представления, как эти коммуникации будут работать.Кроме того премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил по итогам встречи с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, что зафиксированы вопросы безопасности для процесса демаркации и делимитации границы."Тема старта процесса делимитации, демаркации границы (с Азербайджаном - ред.) – не новая тема. Мы обсудили этот вопрос, мы еще приняли трехсторонне заявление, где зафиксировали, что надо до этого создать необходимые условия, то есть создать какие-то механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.По его словам, на встрече были затронуты гуманитарные вопросы."Я в целом тоже оцениваю сегодняшний разговор и сегодняшнюю встречу очень позитивно. Хочу еще раз поблагодарить нашего стратегического союзника, Российскую Федерацию, за инициативу. Я думаю, что если на базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора, то можно ожидать конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которое получило мандат от народа, к открытию эры мирного развития для нашей страны и нашего региона. Мы нацелены на это, и сегодняшняя встреча пошла на пользу для реализации этой повестки", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

сочи

армения

азербайджан

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