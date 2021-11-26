https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969840.html
Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним
Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним - РИА Новости, 26.11.2021
Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор,... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:00
2021-11-26T20:00
2021-11-26T20:34
в мире
армения
сочи
владимир путин
ильхам алиев
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россия
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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор, открыто обсуждались планы."Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.Также президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор, открыто обсуждались планы."Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку настроен перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном."Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормальных взаимодействий", - сказал Алиев по итогам переговоров.Кроме того президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что уровень доверительных отношений Москвы и Баку способствует нахождению развязок по многим вопросам с Ереваном."В таком формате мы достигаем своих целей. Россия для Азербайджана - это друг и стратегический партнёр. Я бы сказал больше чем стратегический партнёр. Уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.
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в мире, армения, сочи, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
20:00 26.11.2021 (обновлено: 20:34 26.11.2021)
Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним
Президент Азербайджана Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним
БАКУ, 26 ноя - РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
по итогам переговоров с лидерами России
и Армении
в Сочи
заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор, открыто обсуждались планы.
"Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.
Также президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор, открыто обсуждались планы.
"Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку настроен перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном.
"Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормальных взаимодействий", - сказал Алиев по итогам переговоров.
Кроме того президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что уровень доверительных отношений Москвы и Баку способствует нахождению развязок по многим вопросам с Ереваном.
"В таком формате мы достигаем своих целей. Россия для Азербайджана - это друг и стратегический партнёр. Я бы сказал больше чем стратегический партнёр. Уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.