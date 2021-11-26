https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969840.html

Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним

Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним - РИА Новости, 26.11.2021

Алиев назвал разговор с Путиным и Пашиняном искренним

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор,... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T20:00

2021-11-26T20:00

2021-11-26T20:34

в мире

армения

сочи

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор, открыто обсуждались планы."Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.Также президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с лидерами России и Армении в Сочи заявил, что стороны провели обстоятельный, искренний разговор, открыто обсуждались планы."Сегодня состоялся очень обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор по вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, вопросы, вызывающие наше беспокойство. Главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования разногласий, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет безопасной и предсказуемой", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что Баку настроен перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном."Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормальных взаимодействий", - сказал Алиев по итогам переговоров.Кроме того президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи заявил, что уровень доверительных отношений Москвы и Баку способствует нахождению развязок по многим вопросам с Ереваном."В таком формате мы достигаем своих целей. Россия для Азербайджана - это друг и стратегический партнёр. Я бы сказал больше чем стратегический партнёр. Уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам", - сказал Алиев в своем заявлении для СМИ.

https://ria.ru/20211126/putin-1760968909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, сочи, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия