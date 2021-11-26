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В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 26.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока в процессе согласования, ясности по срокам нет, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:49
2021-11-26T14:49
2021-11-26T14:49
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока в процессе согласования, ясности по срокам нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, до сих пор ясность не появилась. Находится в процессе согласования", - сказал Песков.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента Песков: встреча Путина и Байдена пока согласовывается