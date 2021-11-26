https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760892399.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 26.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о сроках встречи Путина и Байдена

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока в процессе согласования, ясности по срокам нет, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T14:49

2021-11-26T14:49

2021-11-26T14:49

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока в процессе согласования, ясности по срокам нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, до сих пор ясность не появилась. Находится в процессе согласования", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211121/bayden-1760043410.html

сша

россия

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия