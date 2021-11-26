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Губернатор Самарской области встретился с предпринимателями региона
Губернатор Самарской области встретился с предпринимателями региона - РИА Новости, 26.11.2021
Губернатор Самарской области встретился с предпринимателями региона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с предпринимателями региона, на которой обсуждались меры поддержки наиболее пострадавших в период... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:53
2021-11-26T08:53
экономика
самарская область
дмитрий азаров
россия
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САМАРА, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с предпринимателями региона, на которой обсуждались меры поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, как и обещал, вновь встретился с бизнес-сообществом региона для обсуждения и выработки дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Самарской области действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки организаций и предприятий, пострадавших из-за временных ограничений по коронавирусу. Так, представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые могут обратиться в гарантийный фонд Самарской области за микрозаймом до 1 миллиона рублей сроком на два года по ставке 1% годовых. Государственный фонд развития промышленности Самарской области реализует несколько программ финансирования инвестиционных проектов, в том числе совместные займы с фондом развития промышленности РФ.Кроме того, летом в Самарской области был принят закон, предусматривающий троекратное снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков. Воспользоваться льготой могут субъекты малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 год и предельный размер дохода которых за 2021 год не превысит 50 миллионов рублей. Также льготным налогообложением могут воспользоваться вновь созданные индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых являются населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч человек.По информации пресс-службы, для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют "упрощенку", в Самарской области действуют налоговые каникулы. Их действие продлили до 31 декабря 2023 года.По данным пресс-службы, Азаров также поручил проработать предложения от представителей пострадавших отраслей по введению дополнительных мер поддержки. По словам губернатора, подобные встречи будут проходить на регулярной основе."Рассчитываю, что в таком конструктивном ключе мы сможем находить наиболее эффективные решения для поддержки бизнеса в это непростое время. Я понимаю, что вам сложно. Мы постараемся максимально создать условия и поддержать там, где ситуация наиболее критичная. Нельзя терять бизнес в этот период, перспективы должны быть, вы нужны Самарской области", – цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20211119/soglashenie-1759898881.html
https://ria.ru/20211119/samara-1759848535.html
https://ria.ru/20211101/kompensatsii-1757167944.html
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экономика, самарская область, дмитрий азаров, россия
08:53 26.11.2021
 
Губернатор Самарской области встретился с предпринимателями региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с предпринимателями региона

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с предпринимателями региона, на которой обсуждались меры поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, как и обещал, вновь встретился с бизнес-сообществом региона для обсуждения и выработки дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в Самарской области действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки организаций и предприятий, пострадавших из-за временных ограничений по коронавирусу. Так, представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые могут обратиться в гарантийный фонд Самарской области за микрозаймом до 1 миллиона рублей сроком на два года по ставке 1% годовых. Государственный фонд развития промышленности Самарской области реализует несколько программ финансирования инвестиционных проектов, в том числе совместные займы с фондом развития промышленности РФ.
Кроме того, летом в Самарской области был принят закон, предусматривающий троекратное снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков. Воспользоваться льготой могут субъекты малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 год и предельный размер дохода которых за 2021 год не превысит 50 миллионов рублей. Также льготным налогообложением могут воспользоваться вновь созданные индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых являются населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч человек.
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По информации пресс-службы, для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют "упрощенку", в Самарской области действуют налоговые каникулы. Их действие продлили до 31 декабря 2023 года.
По данным пресс-службы, Азаров также поручил проработать предложения от представителей пострадавших отраслей по введению дополнительных мер поддержки. По словам губернатора, подобные встречи будут проходить на регулярной основе.
"Рассчитываю, что в таком конструктивном ключе мы сможем находить наиболее эффективные решения для поддержки бизнеса в это непростое время. Я понимаю, что вам сложно. Мы постараемся максимально создать условия и поддержать там, где ситуация наиболее критичная. Нельзя терять бизнес в этот период, перспективы должны быть, вы нужны Самарской области", – цитирует Азарова пресс-служба.
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ЭкономикаСамарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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