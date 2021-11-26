Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/voz-1760896912.html
В ВОЗ сделали заявление о новом штамме коронавируса
В ВОЗ выступили против запретов на поездки из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
В ВОЗ сделали заявление о новом штамме коронавируса
Государства не должны вводить запреты на поездки в страны, в которых сообщили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, заявила "Известиям" технический директор... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:08
2021-11-26T15:08
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
африка
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1686e5d3d55e290b370712a7503d39ec.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Государства не должны вводить запреты на поездки в страны, в которых сообщили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, заявила "Известиям" технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен со ссылкой на Международные медико-санитарные правила организации."Количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования", — сказала она.По словам представительницы ВОЗ, заразность нового варианта и его возможность противостоять иммунитету остаются неизученными.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.В пятницу ВОЗ проводит специальную встречу. В организации отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее подчеркнул, что Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них. Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, также заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html
ботсвана
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b762a190df7bf5886d403e73db0c1f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ботсвана, африка, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:08 26.11.2021
 
В ВОЗ выступили против запретов на поездки из-за нового штамма коронавируса

Представительница ВОЗ Стивен: не стоит вводить ограничения на поездки из-за нового штамма

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Государства не должны вводить запреты на поездки в страны, в которых сообщили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, заявила "Известиям" технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен со ссылкой на Международные медико-санитарные правила организации.
"Количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования", — сказала она.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
10:24Наука
"Это гипермутант": надвигается новый особо опасный штамм коронавируса
По словам представительницы ВОЗ, заразность нового варианта и его возможность противостоять иммунитету остаются неизученными.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.
В пятницу ВОЗ проводит специальную встречу. В организации отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.
Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.
Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее подчеркнул, что Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них. Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, также заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
Вчера, 09:09Распространение коронавируса
ВОЗ назвала основного распространителя коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреБотсванаАфрикаВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией
03:15Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
03:14Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
03:09Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
03:04Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
03:00Юристы рассказали, за что можно лишиться права на наследство
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
Лента новостейМолния
WSJ: США могут ограничить учения в Европе, чтобы не ссориться с РоссиейЭксперт дал совет по покупке первого автомобиляНачались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионахЭксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налоговПредполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗОЮристы рассказали, за что можно лишиться права на наследствоВ Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС