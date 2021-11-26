https://ria.ru/20211126/voz-1760896912.html

В ВОЗ сделали заявление о новом штамме коронавируса

В ВОЗ выступили против запретов на поездки из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021

В ВОЗ сделали заявление о новом штамме коронавируса

Государства не должны вводить запреты на поездки в страны, в которых сообщили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, заявила "Известиям" технический директор... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:08

2021-11-26T15:08

2021-11-26T15:08

распространение коронавируса

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ботсвана

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Государства не должны вводить запреты на поездки в страны, в которых сообщили о новом штамме коронавируса B.1.1.529, заявила "Известиям" технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен со ссылкой на Международные медико-санитарные правила организации."Количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования", — сказала она.По словам представительницы ВОЗ, заразность нового варианта и его возможность противостоять иммунитету остаются неизученными.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.В пятницу ВОЗ проводит специальную встречу. В организации отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.Группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее подчеркнул, что Мониторинг на выявление новых штаммов коронавируса в России ведется постоянно, проводится тестирование на эффективность вакцин против них. Российский препарат "Спутник V" можно оперативно изменить под новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, также заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Как сообщал Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html

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в мире, ботсвана, африка, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19