https://ria.ru/20211126/voz-1760818209.html

Новый штамм коронавируса вызвал панику в ВОЗ

ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021

Новый штамм коронавируса вызвал панику в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом во... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T08:33

2021-11-26T08:33

2021-11-26T09:46

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760826229_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_16ccf2cb97ec3f9651e67cc6d11a35db.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом во время онлайн-сессии заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.В организации рассказали, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.По ее словам, группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760649952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирус covid-19, коронавирус в россии