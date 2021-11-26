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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211126/voz-1760818209.html
Новый штамм коронавируса вызвал панику в ВОЗ
ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 26.11.2021
Новый штамм коронавируса вызвал панику в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом во... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T08:33
2021-11-26T09:46
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом во время онлайн-сессии заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.В организации рассказали, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.По ее словам, группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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в мире, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:33 26.11.2021 (обновлено: 09:46 26.11.2021)
 
ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

ВОЗ созовет срочное совещание из-за нового потенциально опасного штамма COVID-19 B.1.1.529

© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом во время онлайн-сессии заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
В организации рассказали, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.

"Мы еще не обладаем достаточной информацией о нем. Доступно менее 100 полных генетических последовательностей <...>. Однако мы знаем, что у этого штамма много мутаций", – пояснила Ван Керкхове.

По ее словам, группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.
Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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