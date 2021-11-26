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Британской армии предрекли поражение от России за пять минут
"Сдержим Россию минут на пять": британцы высмеяли статью о переброске войск - РИА Новости, 26.11.2021
Британской армии предрекли поражение от России за пять минут
Читатели Daily Mail негативно отреагировали на сообщения о намерении британского командования перебросить войска в Германию "на случай войны c Россией". РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T14:21
2021-11-26T15:10
в мире
киев
москва
евросоюз
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно отреагировали на сообщения о намерении британского командования перебросить войска в Германию "на случай войны c Россией"."Если русские вторгнутся в Европу, могучая военная машина Британии сможет сдержать их наступление — минут на пять или на шесть", — написал JA99."Надо за своими границами следить, а не за немецкими", — подчеркнул Graham.По мнению пользователей, СМИ искусственно нагнетают обстановку, а сама Россия не имеет никаких захватнических планов."Россия (Путин) не утратила связи с реальностью, в отличие от извращенного клуба "пробужденных", которые требуют, чтобы дети меняли пол в четыре-пять лет", — отметил colin fawkes."Люди почему-то думают, что русские хотят захватить Европу, а потом потратить огромные деньги на решение всех тех проблем, которые создали ЕС и глобалисты", — добавил юзер Casaloco.Также британцы поиронизировали над странами Евросоюза, задавшись вопросом, почему именно им необходимо защищать остальную Европу."А французы, как обычно, сбежали!" — написала Miss Muffet."Почему Британия должна посылать войска для защиты Европы, где армия Евросоюза? Ох, забыл, ее не существует", — отметил другой пользователь.Ранее в британских СМИ появилась информация о планах отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. По мнению зарубежных изданий, это связано с разногласиями с Москвой по ситуации на Украине.В последнее время на Западе и в Киеве звучат утверждения о готовящемся "российском вторжении" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211122/redline-1760127943.html
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в мире, киев, москва, евросоюз, ситуация на украине, россия
14:21 26.11.2021 (обновлено: 15:10 26.11.2021)
 
"Сдержим Россию минут на пять": британцы высмеяли статью о переброске войск

Читатели Daily Mail: переброшенные в Германию войска Британии сдержат Россию на пять минут

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : British Army/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно отреагировали на сообщения о намерении британского командования перебросить войска в Германию "на случай войны c Россией".
"Если русские вторгнутся в Европу, могучая военная машина Британии сможет сдержать их наступление — минут на пять или на шесть", — написал JA99.
"Надо за своими границами следить, а не за немецкими", — подчеркнул Graham.
По мнению пользователей, СМИ искусственно нагнетают обстановку, а сама Россия не имеет никаких захватнических планов.
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"Россия (Путин) не утратила связи с реальностью, в отличие от извращенного клуба "пробужденных", которые требуют, чтобы дети меняли пол в четыре-пять лет", — отметил colin fawkes.
"Люди почему-то думают, что русские хотят захватить Европу, а потом потратить огромные деньги на решение всех тех проблем, которые создали ЕС и глобалисты", — добавил юзер Casaloco.
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Также британцы поиронизировали над странами Евросоюза, задавшись вопросом, почему именно им необходимо защищать остальную Европу.
"А французы, как обычно, сбежали!" — написала Miss Muffet.
"Почему Британия должна посылать войска для защиты Европы, где армия Евросоюза? Ох, забыл, ее не существует", — отметил другой пользователь.
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Ранее в британских СМИ появилась информация о планах отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. По мнению зарубежных изданий, это связано с разногласиями с Москвой по ситуации на Украине.
В последнее время на Западе и в Киеве звучат утверждения о готовящемся "российском вторжении" на Украину. В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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