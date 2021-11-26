https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html

Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм

Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм - РИА Новости, 26.11.2021

Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм

Тест-системы на коронавирус, которые применяются в РФ, способны выявить новый вариант COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:10

2021-11-26T19:10

2021-11-26T19:12

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в РФ, способны выявить новый вариант COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии