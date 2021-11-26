https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html
Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм
Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм - РИА Новости, 26.11.2021
Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм
Тест-системы на коронавирус, которые применяются в РФ, способны выявить новый вариант COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:10
2021-11-26T19:10
2021-11-26T19:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в РФ, способны выявить новый вариант COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
19:10 26.11.2021 (обновлено: 19:12 26.11.2021)
Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм
Оперштаб: тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм